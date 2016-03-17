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Беларусь предложит туристам новые виды отдыха

17 марта 2016 11:11
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Новости Беларуси. Беларусь предложит туристам новые виды отдыха. В числе приоритетных направлений  развитие медицинской сферы услуг, а также сектора агротуризма. Популярность набирают и путешествие внутри страны.

Так, по данным статистики, в прошлом году выбрали отдых на родине почти миллион белорусов. Увеличилось в два раза и количество туров выходного дня.

Рассматривается возможность упрощения визового режима. Сейчас подобные соглашения действуют для гостей из Китая. Они могут без отметки в паспорте находиться в Беларуси на протяжении трех дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Кармазин, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Стоит задача на текущий год переориентировать туристические потоки из других стран, то есть диверсификация экспорта и поиска новых рынков. Складывается хорошая ситуация с Китайской Народной Республикой, с рядом европейских стран. Безусловно, будет в приоритете российский рынок. Мы чувствуем, что пользуются популярностью наши здравницы, санатории, туры выходного дня. Удалось принять ряд документов, касающихся либерализации визового режима. Это посещение Беловежской пущи, это Чемпионат мира по хоккею, который был. Я думаю, что эта практика будет продолжена.

# общество # Туризм # Вадим Кармазин

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