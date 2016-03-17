Как будут рассчитывать зарплаты и пособия в Беларуси в связи с деноминацией - разъяснения Минтруда и соцзащиты

Новости Беларуси. Министерство труда и социальной защиты разъяснило порядок расчета заработной платы работников, пособий и иных выплат в связи с проведением деноминации в Беларуси. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

С 1 июля 2016 года выплаты, установленные нормативными правовыми актами, в том числе локальными, в абсолютных (цифровых) размерах, подлежат уменьшению в 10 000 раз.

При округлении уменьшенных размеров базовых выплат будут учитываться два знака после запятой до наименьшего номинала денежного знака (с 1 июля 2016 года - 1 копейка) образца 2009 года, находящегося в обращении на территории республики.

При этом если первая из отбрасываемых цифр (третья цифра после запятой) больше или равна 5, то последняя из сохраняемых цифр (вторая цифра после запятой) увеличивается на единицу. А если первая из отбрасываемых цифр меньше 5, то увеличение не производится.

Исчисление размера заработной платы работников, денежного довольствия военнослужащих, сотрудников, имеющих специальные звания, суворовцев, воспитанников воинских частей, единовременных выплат, пенсий производится в порядке, установленном законодательством.

Каждый рассчитанный элемент (повышения, надбавки, доплаты, премии и др.) заработной платы, пенсии, добавочный вид денежного довольствия, единовременная выплата также подлежат округлению.

Аналогичным образом осуществляется округление заработной платы работников иных организаций, учреждений, государственных органов, а также денежного довольствия военнослужащих.

При исчислении (перерасчете) размеров пособий семьям, воспитывающим детей, пособий по временной нетрудоспособности и пособий на погребение с 1 июля 2016 года величины среднемесячной заработной платы работников в республике за квартал, бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и средней заработной платы работников в республике за периоды до 1 июля 2016 года подлежат уменьшению в 10 000 раз и округлению.

При исчислении (перерасчете) пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам с 1 июля 2016 года суммы заработной платы, премий и иных выплат (дохода, вознаграждения) за каждый месяц периода (период), за который определяется размер среднедневного заработка (дохода, вознаграждения), до проведения деноминации, подлежат уменьшению в 10 000 раз до двух знаков после запятой.

Напомним, деноминация в Беларуси проводится согласно указу от 4 ноября 2015 года путем замены денежных знаков образца 2000 года на денежные знаки образца 2009 года в соотношении 10 000 белорусских рублей в денежных знаках образца 2000 года к 1 белорусскому рублю в денежных знаках образца 2009 года.