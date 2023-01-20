Производство элитных продуктов и правильный севооборот. Что обсуждали на международной конференции сельского хозяйства?

Мировой продовольственный кризис обсуждают на Востоке и Западе, беспокоится о нем и в ООН. Угрозу голода обсудили на днях на форуме в Давосе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прогнозы не оптимистичны: уже сегодня от недостатка еды рискуют умереть более 30 миллионов детей. От тяжелого недоедания страдают жители 15 стран. На этом фоне Запад запрещает поставки белорусских калийных удобрений и блокирует в портах российское зерно.

Несмотря на санкционное давление, полки магазинов не опустели, а пополнились новыми изысканными продуктами питания отечественного производства, которые легко заменили импортные деликатесы. Брыло о кадрах для сельского хозяйства: «Основная цель – подготовить квалифицированного специалиста». Подробности здесь.

Александр Портной, декан факультета биотехнологии и аквакультуры БГСХА:

Мы сегодня стали производить и налаживаем производство, развиваем производство тех элитных видов продукции, которую раньше мы закупали только за рубежом и не делали. Те самые сыры с благородной плесенью: с голубой, белой. Продукты мясные типа хамона, панской ветчины. Это то, что на сегодня одними из элитных продуктов считается. И они производятся, начинают производиться. Сытно, вкусно, доступно. Как сделать работу сельского хозяйства еще эффективнее уже несколько дней обсуждают на международной конференции в Горках. Среди участников – ведущие ученые и деятели науки. Темы разные: от снижения себестоимости продукции до создания агропродовольсвенной системы в рамках Евразийского экономического союза.

Мария Трифонова, президент Международной академии аграрного образования (Россия):

Сюда народ изъявил желание ехать, потому что здесь есть чему поучиться. Селекционеры у нас есть известные. В животноводстве сыры чьи самые лучшие? Белорусские. Идешь на рынок, какой продукции отдаешь предпочтение? Продукции, которая поступила из Беларуси.

Беларусь делает ставку на животноводство. До 2025 года в стране построят около 70 новых ферм, еще 40 будут реконструированы. Сегодня 60 % дойного стада содержится с помощью современных технологий, а работа аграриев с вузами и научно-практическими центрами дает серьезный результат и в селекции, и в развитии генетики в животноводстве.

Александр Портной:

Нам необходимо обратить основное внимание в этом году и в дальнейшем на качество заготавливаемых кормов. Это позволит существенно повысить и продуктивность наших животных, и качество производимой продукции. В аграрной сфере у участников конференции много общих вопросов, среди которых фундаментальный: как сохранять земли? Глава нашего государства не раз говорил, что земля – наше богатство, поэтому он настаивает на активизации процесса восстановления выпавших из севооборота гектаров. Работает в этом направлении и Россия. В ближайшее время страна планирует ввести в оборот около 13 миллионов гектаров земли.

Тимур Папаскири, исполняющий обязанности ректора Московского государственного университета по землеустройству (Россия):

Увлекаться монокультурой, уходить от севооборотов, от правильного, научно обоснованного чередования культур – это неверный путь. Научно обоснованная организация территории позволяет нам вести воспроизводство плодородия.