Гомель – новая молодёжная столица Беларуси! Какие возможности будут открыты для юных белорусов?

Гомель официально стал молодежной столицей Беларуси. Это значит, что на протяжении года здесь будут проходить встречи, форумы, интерактивные площадки и акции с участием молодых инициативных белорусов. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Светогор, начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Это звание почетное накладывает не только отпечаток радости, но еще и определенную ответственность и обязательство. В чем они заключаются и что запланировано на предстоящий год?

Николай Светогор, начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета:

На сегодняшний день очень широкая подготовлена программа на целый год по реализации различных инициатив. И приятно, что большое количество республиканских проектов, которые идут по линии Министерства образования, по другим профильным ведомствам, площадкой для их проведения в этом году станет город Гомель.

Николай Светогор:

Буквально сегодня завершается один из таких проектов. У нас на базе города проходит Международный форум волонтеров со всех стран СНГ. Участники различные комьюнити проводят. Вот таких мероприятий, как форумы республиканские молодых ученых, работающей молодежи, медиафорумы – их на целый год запланировано большое количество. Из ближайших, наверное, крупных мероприятий, которые запланированы, республиканского характера – это праздник «Последний звонок». Порядка тысячи со всех уголков Беларуси молодых ребят соберутся праздновать у нас на этот замечательный день.