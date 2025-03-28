Гомель – новая молодёжная столица Беларуси! Какие возможности будут открыты для юных белорусов?
Гомель официально стал молодежной столицей Беларуси. Это значит, что на протяжении года здесь будут проходить встречи, форумы, интерактивные площадки и акции с участием молодых инициативных белорусов.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Николай Светогор, начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Это звание почетное накладывает не только отпечаток радости, но еще и определенную ответственность и обязательство. В чем они заключаются и что запланировано на предстоящий год?
Николай Светогор, начальник управления идеологической работы и по делам молодежи Гомельского городского исполнительного комитета:
На сегодняшний день очень широкая подготовлена программа на целый год по реализации различных инициатив. И приятно, что большое количество республиканских проектов, которые идут по линии Министерства образования, по другим профильным ведомствам, площадкой для их проведения в этом году станет город Гомель.
Николай Светогор:
Буквально сегодня завершается один из таких проектов. У нас на базе города проходит Международный форум волонтеров со всех стран СНГ. Участники различные комьюнити проводят. Вот таких мероприятий, как форумы республиканские молодых ученых, работающей молодежи, медиафорумы – их на целый год запланировано большое количество.
Из ближайших, наверное, крупных мероприятий, которые запланированы, республиканского характера – это праздник «Последний звонок». Порядка тысячи со всех уголков Беларуси молодых ребят соберутся праздновать у нас на этот замечательный день.
Александр Меженный, ведущий:
Что дает этот статус молодежной столицы конкретно молодому человеку, девушке в Гомеле или даже в Республике Беларусь?
Николай Светогор:
К примеру, у нас есть замечательные инициативы ребят, которые проводятся уже на территории города в виде таких городских мероприятий. Уже сегодня они приходят с инициативой приглашать на эти же мероприятия со всей республики молодых людей. К слову, проходит ежегодно в городе Гомеле фестиваль по силовому экстриму. В этом году он станет республиканским.
Один из проектов, который объединяет регион и наши университеты, творческий фестиваль «Зимняя радуга». Будут приглашены также участники со всей республики. Трехдневный фестиваль здорового образа жизни – туристический слет «Студенческая жара» – также все вузы будут приглашены на это мероприятие в наш областной центр. Будут все зеленые сигналы включаться только при малейшей инициативе молодого человека.
Подробности в видео.