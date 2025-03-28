Президенту представили доработанный проект указа о контрольно-надзорной деятельности
Оживленная дискуссия развернулась сегодня, 28 марта, в Красном зале Дворца Независимости. В фокусе внимания Президента и участников совещания – вопросы повышения эффективности работы контролирующих органов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мае 2024 года тема уже выносилась на обсуждение и глава государства ставил задачу: перевести контрольную деятельность в режим профилактики, а не наказания. Представленный проект указа Александр Лукашенко поручил доработать, чтобы документ был понятен и удобен для использования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Договорились, что Правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. Первоначальный вариант вроде бы у нас был. Договорились его доработать. Приняли решение пересмотреть законодательство и подготовить отдельный единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты, как мы обычно это делаем.
Президент давал поручение кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы контролирующих органов, сделав акцент на повышении эффективности. Сегодня белорусскому лидеру представили доработанный документ о контрольно-надзорной деятельности. Он был подготовлен правительством и дополнительно изучен Комитетом государственного контроля. Однако некоторые тезисы Александр Лукашенко поставил под сомнение и предложил проанализировать.
Александр Лукашенко:
Определились, что необходимо усилить профилактическую роль контроля. Я хотел бы, чтобы авторы этого постулата или посыла объяснили, опираясь на жизнь, на землю, как это – усилить профилактическую роль контроля. Хотелось бы понять. По принципу, как мне предлагают – лучше предотвратить и исправить ошибки, чем наказать. Конечно же, только как?
В проекте предполагается исключить излишнее вмешательство в работу предприятий, но и вседозволенности быть не должно. Указ – это база, на основании которой предстоит окончательно определиться и выработать нормы, которые должны быть выгодны для предприятий, общества и прежде всего экономики.