Президенту представили доработанный проект указа о контрольно-надзорной деятельности

Оживленная дискуссия развернулась сегодня, 28 марта, в Красном зале Дворца Независимости. В фокусе внимания Президента и участников совещания – вопросы повышения эффективности работы контролирующих органов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В мае 2024 года тема уже выносилась на обсуждение и глава государства ставил задачу: перевести контрольную деятельность в режим профилактики, а не наказания. Представленный проект указа Александр Лукашенко поручил доработать, чтобы документ был понятен и удобен для использования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Договорились, что Правительство совместно с облисполкомами внесут проект указа о повышении эффективности такой деятельности. Первоначальный вариант вроде бы у нас был. Договорились его доработать. Приняли решение пересмотреть законодательство и подготовить отдельный единый документ по этим вопросам, а не вносить изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты, как мы обычно это делаем. Президент давал поручение кардинально разобраться в ситуации, изменить стиль и методы работы контролирующих органов, сделав акцент на повышении эффективности. Сегодня белорусскому лидеру представили доработанный документ о контрольно-надзорной деятельности. Он был подготовлен правительством и дополнительно изучен Комитетом государственного контроля. Однако некоторые тезисы Александр Лукашенко поставил под сомнение и предложил проанализировать.