«Судьбоносный вокзал». Игорь Аксюта и Ольга Шона рассказали о новой песне

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Аксюта, певец, композитор, и Ольга Шона, певица, актриса.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как случился ваш творческий союз с Екатериной Яцкевич? Как вы нашли друг друга?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Аксюта, певец, композитор, и Ольга Шона, певица, актриса.
Юлия Самусенко, ведущая:
Как случился ваш творческий союз с Екатериной Яцкевич? Как вы нашли друг друга?
Игорь Аксюта, певец, композитор:
Мы снимались в вашей передаче год назад в ноябре и первый раз познакомились с Катей. Разговорились прямо на площадке. Она сказала, что она из Бреста. Я сам из Бреста. Она сказала, что пишет стихи. Я говорю: «Отсылай». Она мне прислала 3-4 стихотворения, я одно выбрал, сразу у нас как-то получилось.
Юлия Самусенко:
А вы как попали в эту команду?
Ольга Шона, певица, актриса:
Я говорю, что случайности неслучайны. Каким-то образом Игорь меня нашел, хотя нас знакомили пару лет назад заочно. Я очень трепетно отношусь к стихам и творчеству, которое положительное и счастливое, о любви.
Подробности в видео.