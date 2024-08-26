«Судьбоносный вокзал». Игорь Аксюта и Ольга Шона рассказали о новой песне

Юлия Самусенко, ведущая: Как случился ваш творческий союз с Екатериной Яцкевич? Как вы нашли друг друга?

Игорь Аксюта, певец, композитор:

Мы снимались в вашей передаче год назад в ноябре и первый раз познакомились с Катей. Разговорились прямо на площадке. Она сказала, что она из Бреста. Я сам из Бреста. Она сказала, что пишет стихи. Я говорю: «Отсылай». Она мне прислала 3-4 стихотворения, я одно выбрал, сразу у нас как-то получилось.

Юлия Самусенко:

А вы как попали в эту команду?