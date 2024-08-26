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«Судьбоносный вокзал». Игорь Аксюта и Ольга Шона рассказали о новой песне

26 августа 2024 12:15
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Игорь Аксюта, певец, композитор, и Ольга Шона, певица, актриса.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как случился ваш творческий союз с Екатериной Яцкевич? Как вы нашли друг друга?

«Судьбоносный вокзал». Игорь Аксюта и Ольга Шона рассказали о новой песне -2

Игорь Аксюта, певец, композитор:
Мы снимались в вашей передаче год назад в ноябре и первый раз познакомились с Катей. Разговорились прямо на площадке. Она сказала, что она из Бреста. Я сам из Бреста. Она сказала, что пишет стихи. Я говорю: «Отсылай». Она мне прислала 3-4 стихотворения, я одно выбрал, сразу у нас как-то получилось. 

Юлия Самусенко:
А вы как попали в эту команду?

«Судьбоносный вокзал». Игорь Аксюта и Ольга Шона рассказали о новой песне -4

Ольга Шона, певица, актриса:
Я говорю, что случайности неслучайны. Каким-то образом Игорь меня нашел, хотя нас знакомили пару лет назад заочно. Я очень трепетно отношусь к стихам и творчеству, которое положительное и счастливое, о любви. 

Подробности в видео

# Белорусская музыка # Юрий Царёв # Екатерина Яцкевич # Юлия Самусенко

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