Всебелорусский крестный ход прибыл в Минск

Со святынями в руках и верой в сердце. Всебелорусский крестный ход прибыл этим утром в столицу. Заключительной точкой длинного пути верующих стал Свято-Духов кафедральный собор. Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин провел здесь соборную божественную литургию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусский крестный ход стартовал у стен Жировичского монастыря 18 августа. За 9 дней паломники, прибывшие со всех уголков страны, преодолели 250 километров. Они посетили свыше двух десятков храмов в четырех епархиях и пронесли через всю Беларусь особо почитаемые святыни: ковчег с частицей мощей апостола Андрея Первозванного, копию чудотворной иконы Божией Матери Жировичской и список чудотворной иконы Богоматери Минской. В путь из Жировичей отправлялись 400 человек, но на протяжении всего маршрута люди присоединялись к процессии. Когда колонна добралась до Минска, верующих было уже 3 тысячи.

Архимандрит Афанасий, ректор Минской духовной академии:

Крестный ход имеет огромное значение. Это свидетельство нашей веры. Это свидетельство того, что христианство не просто теория, не просто то, что хранится в сердце, но то, что открыто миру.

Анастасия, участница крестного хода:

Конечно, слез я не сдерживаю, потому что те 9 дней, когда шел, вот те радостные люди, которые нас встречали. А сегодня как будто сама Богородица уже нас встречает и покрывает своим покровом сегодняшний свой праздник.