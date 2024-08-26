Депутаты Палаты представителей встретились с руководителями республиканских СМИ

Подготовку к законотворческому сезону ведут парламентарии. Вторая сессия Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва откроется 17 сентября. Символично, в День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но заседания в Овальном зале это только часть большой работы парламентариев, которой предшествует тщательное изучение законопроектов и экспертных мнений. Сейчас в работе 16 документов. Но как освещается эта деятельность? Сегодня, 26 августа, на встрече с руководителями республиканских средств массовой информации и профильным министром говорили о необходимости повысить уровень информирования общественности о проводимой в государстве политике и участии в этом парламентариев.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Провести своеобразную сверку часов, чтобы определить приоритеты, как нам показывать сегодня работу парламентариев, чем занимаются наши депутаты, работая непосредственно здесь, в этом здании, как идет подготовка законопроектов. Показать не ту часть, когда идет обсуждение и принятие закона, а как идет работа над законом, проводятся парламентские слушания, обсуждения, круглые столы. Следующее направление – освещение деятельности депутатов в конкретных областях, районах.