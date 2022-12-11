Судьба украинцев мало кого интересует? Анонс спецвыпуска ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:

Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из Европарламента.

Еще недавно так много человек здесь говорили о мире и мирном урегулировании конфликта. А сейчас обсуждают оружие, новые войны и новые жертвы.

Мне жаль говорить такое украинцам, но в этой ситуации их судьба мало кого интересует.

Это лишь месть определенных политических сил и игроков за поражение во Второй мировой войне.