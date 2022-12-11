Судьба украинцев мало кого интересует? Анонс спецвыпуска ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Надежда Сасс, СТВ:
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из Европарламента.
Надежда Сасс, СТВ:
Специальный выпуск программы «САСС уполномочен заявить» из Европарламента.
Еще недавно так много человек здесь говорили о мире и мирном урегулировании конфликта. А сейчас обсуждают оружие, новые войны и новые жертвы.
Мне жаль говорить такое украинцам, но в этой ситуации их судьба мало кого интересует.
Это лишь месть определенных политических сил и игроков за поражение во Второй мировой войне.
Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале СТВ. Смотрите в воскресение, 11 декабря, в 21:00.
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