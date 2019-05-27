«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске

Двухдневный форум собрал участников из Беларуси, России и стран Балтии. Авторы и исполнители прошли строгий отбор – изначально было подано около 200 заявок. На финал приехали 60 коллективов и вокалистов. Лучшие из них выступили на гала-концерте в Летнем амфитеатре.

Александр Жадан, руководитель музыкального коллектива: Нашему коллективу уже почти 20 лет. И когда на этих фестивалях, конкурсах приходят участники и просят выйти на сцену с твоей песней, которую ты написал, это уже дорогого стоит.

Александр Ковалев, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств государств – участников СНГ:

Мы за мир, за объединение. Очень песен будет звучать – союз Россия, Украина, Беларусь. Мы – славянские государства – должны быть вместе, нам так природой отведено. У нас Отечество сегодня разное, но судьба у нас одна.

Витебск во второй раз принимает фестиваль военно-патриотической песни. Нынешний посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана.