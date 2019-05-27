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«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске

27 мая 2019 11:32
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Новости Беларуси. Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» отгремел в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухдневный форум собрал участников из Беларуси, России и стран Балтии. Авторы и исполнители прошли строгий отбор – изначально было подано около 200 заявок. На финал приехали 60 коллективов и вокалистов. Лучшие из них выступили на гала-концерте в Летнем амфитеатре.

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-1

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-3

Александр Жадан, руководитель музыкального коллектива:
Нашему коллективу уже почти 20 лет. И когда на этих фестивалях, конкурсах приходят участники и просят выйти на сцену с твоей песней, которую ты написал, это уже дорогого стоит.

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-6

Александр Ковалев, председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при совете глав правительств государств – участников СНГ:
Мы за мир, за объединение. Очень песен будет звучать – союз Россия, Украина, Беларусь. Мы – славянские государства – должны быть вместе, нам так природой отведено. У нас Отечество сегодня разное, но судьба у нас одна.

Витебск во второй раз принимает фестиваль военно-патриотической песни. Нынешний посвящен 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-9

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-11

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-13

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-15

«Судьба у нас одна». Международный фестиваль военно-патриотической песни «Солдаты Отечества» прошёл в Витебске-17

# Фестиваль # общество # Александр Жадан # Александр Ковалев # Фотофакт

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