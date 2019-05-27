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Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы

27 мая 2019 07:27
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Новости Беларуси. Штурмовик Ил-2 у подножия Кургана Славы пополнит экспозицию военной техники мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы -1

Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы -3

Эти крылатые машины сыграли решающую роль во многих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе в уникальной освободительной операции «Багратион». Ил-2 прошел всю войну, зарекомендовал себя как очень прочный и выносливый. Немецкие пилоты за живучесть прозвали его «бетонным самолетом». А сами конструкторы называли летным танком.

Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы -6

Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы -8

Артем Игнатенко, начальник главного управления аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
На данный момент идет его сборка. Данный самолет, все его детали принимали участие в Великой Отечественной войне. Были найдены в различных уголках Беларуси и России. Сейчас ведется его сборка, чтобы в последующем водрузить его на постамент.

Появление нового экспоната приурочат к празднованию юбилея создания мемориального комплекса. 5 июля «Курган Славы» отметит 50-летие.

Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы -11

Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы -13

Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы -15

# Беларусь помнит # общество # Артем Игнатенко # Фотофакт

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