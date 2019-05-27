Немцы называли его «бетонным самолётом». Советский штурмовик Ил-2 установят около Кургана Славы

Новости Беларуси. Штурмовик Ил-2 у подножия Кургана Славы пополнит экспозицию военной техники мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти крылатые машины сыграли решающую роль во многих сражениях Великой Отечественной войны, в том числе в уникальной освободительной операции «Багратион». Ил-2 прошел всю войну, зарекомендовал себя как очень прочный и выносливый. Немецкие пилоты за живучесть прозвали его «бетонным самолетом». А сами конструкторы называли летным танком.