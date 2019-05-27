Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ

Новости Беларуси. МТЗ накануне отметил свой 73-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника свои проходные открыли для посетителей все 10 предприятий холдинга.

Среди них и Оршанский инструментальный завод, который перешел под МТЗ всего несколько месяцев назад. Сегодня здесь проводится модернизация, осваивают новые виды продукции, расширяют ассортимент.