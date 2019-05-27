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Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ

27 мая 2019 08:50
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Новости Беларуси. МТЗ накануне отметил свой 73-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника свои проходные открыли для посетителей все 10 предприятий холдинга.

Среди них и Оршанский инструментальный завод, который перешел под МТЗ всего несколько месяцев назад. Сегодня здесь проводится модернизация, осваивают новые виды продукции, расширяют ассортимент.

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-1

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-3

Леонид Ризой, ведущий инженер производственной службы Оршанского инструментального завода:
Я бы хотел, чтобы у людей всегда была загрузка, была работа, чтобы мы выпускали больше продукции, новой продукции. Чтобы заменили оборудование – то, которое мы покупали в 1980-е годы.

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-6

Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Чтобы развивалась промышленность, нужен инструмент, в частности, машиностроение. Чтобы получить качественный инструмент, нужно новое современное производство, которое будет формироваться в Орше.

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-9

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-11

На Оршанском инструментальном заводе в настоящее время трудятся более 400 человек. Предприятие сотрудничает со всеми крупнейшими промышленными гигантами страны, работает на экспорт с Россией, Украиной, Казахстаном и другими государствами СНГ. Став частью холдинга, в географию деловых контактов добавили Таджикистан и Египет.

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-14

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-16

Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ-18

# Предприятия Беларуси # общество # Леонид Ризой # Виталий Вовк # Фотофакт

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