Оршанский инструментальный завод устроил день открытых дверей в честь 73-летия МТЗ
Новости Беларуси. МТЗ накануне отметил свой 73-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По случаю праздника свои проходные открыли для посетителей все 10 предприятий холдинга.
Среди них и Оршанский инструментальный завод, который перешел под МТЗ всего несколько месяцев назад. Сегодня здесь проводится модернизация, осваивают новые виды продукции, расширяют ассортимент.
Леонид Ризой, ведущий инженер производственной службы Оршанского инструментального завода:
Я бы хотел, чтобы у людей всегда была загрузка, была работа, чтобы мы выпускали больше продукции, новой продукции. Чтобы заменили оборудование – то, которое мы покупали в 1980-е годы.
Виталий Вовк, помощник Президента – инспектор по Витебской области:
Чтобы развивалась промышленность, нужен инструмент, в частности, машиностроение. Чтобы получить качественный инструмент, нужно новое современное производство, которое будет формироваться в Орше.
На Оршанском инструментальном заводе в настоящее время трудятся более 400 человек. Предприятие сотрудничает со всеми крупнейшими промышленными гигантами страны, работает на экспорт с Россией, Украиной, Казахстаном и другими государствами СНГ. Став частью холдинга, в географию деловых контактов добавили Таджикистан и Египет.
Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»