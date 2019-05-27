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Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»

27 мая 2019 08:31
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Новости Беларуси. Танцы на тракторе и шоу стальных богатырей в мини-версии. МТЗ накануне отметил свой 73-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этой дате завод презентовал новинку – трактор «Беларус-5022» – самая мощная машина отечественного тракторостроения. Техника оснащена двигателем высшего экологического качества и зеркалами с электроподогревом.

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-1

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-3

Традиционно в свой день рождения МТЗ чествует лучших работников, а также журналистов, которые подготовили наиболее интересные материалы о холдинге. Среди них и сотрудники телеканала СТВ Оксана Семашко и Евгений Пустовой. Их работы отмечены лучшими в номинации «Телевизионные СМИ».

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-6

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-8

Евгений Пустовой, политический обозреватель телеканала СТВ:
Награда действительно престижная. МТЗ я люблю за то, что это бренд нашей страны. В какую страну не приезжаешь, везде видишь родной BELARUS.

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-11

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-13

Оксана Семашко, корреспондент телеканала СТВ:
Я очень благодарна встречать этот праздник вместе с тракторостроителями. В школьные годы у меня был опыт работы на заводе, на другом предприятии – в сборочном цеху. И я знаю, насколько это нелегкий труд.

Очень здорово, что есть такие праздники, когда люди приходят семьями, с друзьями, не только в рабочие дни.

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-16

Хорошо проводим время. С ребенком отдыхали на аттракционах.

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-19

Прекрасный, светлый, радостный день для тракторного завода. И мы присоединяемся к этому празднику – все жители этого района.

Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»-22

# Телевидение в Беларуси # общество # Оксана Семашко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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