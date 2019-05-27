Они подготовили самые интересные материалы о холдинге. МТЗ отметил сотрудников телеканала СТВ в номинации «Телевизионные СМИ»

Новости Беларуси. Танцы на тракторе и шоу стальных богатырей в мини-версии. МТЗ накануне отметил свой 73-й день рождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этой дате завод презентовал новинку – трактор «Беларус-5022» – самая мощная машина отечественного тракторостроения. Техника оснащена двигателем высшего экологического качества и зеркалами с электроподогревом.

Традиционно в свой день рождения МТЗ чествует лучших работников, а также журналистов, которые подготовили наиболее интересные материалы о холдинге. Среди них и сотрудники телеканала СТВ Оксана Семашко и Евгений Пустовой. Их работы отмечены лучшими в номинации «Телевизионные СМИ».

Евгений Пустовой, политический обозреватель телеканала СТВ:

Награда действительно престижная. МТЗ я люблю за то, что это бренд нашей страны. В какую страну не приезжаешь, везде видишь родной BELARUS.

Оксана Семашко, корреспондент телеканала СТВ:

Я очень благодарна встречать этот праздник вместе с тракторостроителями. В школьные годы у меня был опыт работы на заводе, на другом предприятии – в сборочном цеху. И я знаю, насколько это нелегкий труд. Очень здорово, что есть такие праздники, когда люди приходят семьями, с друзьями, не только в рабочие дни.

Хорошо проводим время. С ребенком отдыхали на аттракционах.