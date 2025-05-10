Судьба Беларуси через историю зданий. Рассказываем о передвижной выставке «Беларусь непобедимая»

Передвижная выставка «Беларусь непобедимая» открылась в здании Министерства архитектуры и строительства в преддверии 80-летия Победы. Она показывает, какие испытания пережили белорусы в годы Великой Отечественной войны и как восстанавливали нашу страну. Как долго будет работать эта выставка и в каких точках будет экспонироваться, нам расскажет заведующий сектором развития персонала и идеологической работы управления кадровой политики и идеологической работы Министерства архитектуры и строительства Сергей Капранов.

Александр Стасевич, СТВ:

Расскажите, как родилась идея, кто был идейным вдохновителем?