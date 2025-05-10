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Судьба Беларуси через историю зданий. Рассказываем о передвижной выставке «Беларусь непобедимая»

10 мая 2025 13:32
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Передвижная выставка «Беларусь непобедимая» открылась в здании Министерства архитектуры и строительства в преддверии 80-летия Победы. Она показывает, какие испытания пережили белорусы в годы Великой Отечественной войны и как восстанавливали нашу страну. Как долго будет работать эта выставка и в каких точках будет экспонироваться, нам расскажет заведующий сектором развития персонала и идеологической работы управления кадровой политики и идеологической работы Министерства архитектуры и строительства Сергей Капранов.

Александр Стасевич, СТВ:
Расскажите, как родилась идея, кто был идейным вдохновителем?

Судьба Беларуси через историю зданий. Рассказываем о передвижной выставке «Беларусь непобедимая»-2

Сергей Капранов, заведующий сектором развития персонала и идеологической работы управления кадровой политики и идеологической работы Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:
Выставку придумал, организовал Владимир Алексеевич Лиходедов, известный белорусский общественный деятель, историк, лауреат премии Президента «За духовное возрождение». У него есть долгосрочный проект – «Батьковщина». И в рамках этой идеи он придумал выставку «Беларусь непобедимая» с автором выставки Светланой Юрьевной Хоружик. В декабре прошлого года данная выставка была торжественно открыта в здании Национального исторического музея. Она собой представляет шесть пирамид, на которых изображены здания, известные здания городов Беларуси, в том числе и Минска как столицы, а также областных городов и малых городов, здания в разрушенном виде, Отечественной войной, и также потом уже восстановленные после войны. Это фотографии, которые собрали авторы Владимир Лиходедов и Светлана Хоружик из своего личного архива. И сделали выставку, которая может показать лаконично, насколько разрушительная сила войны негативно влияет на нашу жизнь, наш быт.

Далее смотрите в видео.

# Выставка # Великая Отечественная война

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