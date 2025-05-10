Любители истории оценят! Узнали, что можно увидеть в краеведческом музее Воложина

Выходные мечты! Воложинский край – подарок для туристов. Великолепная архитектура и чудесные агроусадьбы восполнят ваши ресурсы. Любители истории оценят краеведческий музей. С виду маленький дворец. Нарядная архитектура, старинные своды и деревянная лестница уводят на столетие назад.

Наталия Ловчая, директор Воложинского краеведческого музея:

Здание, в котором находится Воложинский краеведческий музей, построено в 1926 году. Архитектура строения – это закопанский стиль. В свое время, до 1939 года, здесь проживала семья воложинского старосты, то есть бургомистра. Затем находились разные другие учреждения, и до 2000 года здесь был детский садик города Воложина.

Снимаем шляпу и начинаем путешествие с фотогалереи. Вот так выглядел Воложин век назад. От базарной площади шла главная Виленская улица. Благодаря черно-белым кадрам можно совершить атмосферный променад, заказать платье в ателье и назначить свидание в парке. Большинство зданий не сохранились до наших дней. От прогулки во времени дух захватывает.

Наталия Ловчая:

С благодарностью в 20-е годы прошлого века такие ротунды устанавливались на окраине города, как бы благословляя людей, которые уезжали из города, на благополучный исход его поездки. И мы с вами видим, как выглядел самый первый кинотеатр в нашем Воложине. Он был рассчитан на 200 посадочных мест. Воложинский скульптор Юрий Константинович Скоринко сделал памятник нашим самым первым космонавтам Юрию Гагарину и Герману Титову. Потом он сфотографировал этот памятник и послал в Москву. Герман Титов на это письмо, конечно же, ответил с благодарностью.