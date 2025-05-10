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Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск

10 мая 2025 10:34
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10 мая военнослужащих, достойно представивших нашу страну на параде Победы в Москве, приветствовали на родине. На столичном железнодорожном вокзале их встретил командующий силами спецопераций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск-2

Вчера с государственным флагом, чеканя шаг, белорусские спецназовцы торжественным маршем прошли по Красной площади. Парадная коробка состояла из 64 бойцов 5-й отдельной бригады спецназначения. Для них сшили уникальную форму: китель, фуражка вместо голубого берета и сапоги. Подготовка длилась почти три месяца.

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск-4

Николай Смехович, заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
К этому готовились, и, конечно, это было сложно. Строевая подготовка всегда требует от личного состава собранности.

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск-6

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Достойно, красиво представили республику, показали свою обученность, способность вытерпеть и перенести все эти тяжести, которые есть. И они доказали, что они лучшие.

Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск-8

Командующий поблагодарил бойцов за высокий уровень подготовки и каждому торжественно вручил памятные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

# Вадим Денисенко # День Победы # Вооруженные силы Республики Беларусь

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