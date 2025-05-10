Белорусские военнослужащие, участвовавшие в Параде Победы в Москве, прибыли в Минск

10 мая военнослужащих, достойно представивших нашу страну на параде Победы в Москве, приветствовали на родине. На столичном железнодорожном вокзале их встретил командующий силами спецопераций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вчера с государственным флагом, чеканя шаг, белорусские спецназовцы торжественным маршем прошли по Красной площади. Парадная коробка состояла из 64 бойцов 5-й отдельной бригады спецназначения. Для них сшили уникальную форму: китель, фуражка вместо голубого берета и сапоги. Подготовка длилась почти три месяца.

Николай Смехович, заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

К этому готовились, и, конечно, это было сложно. Строевая подготовка всегда требует от личного состава собранности.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Достойно, красиво представили республику, показали свою обученность, способность вытерпеть и перенести все эти тяжести, которые есть. И они доказали, что они лучшие.