Более 600 уникальных экспонатов – в «БелЭкспо» работает выставка, посвящённая Великой Отечественной

История Победы – это в первую очередь судьбы людей, пожертвовавших своими жизнями, в страшной «мясорубке» Великой Отечественной. Погрузиться в события тех лет предлагает экспозиция «Дорога к Победе». Масштабная выставка продолжает работу в Национальном выставочном центре, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспозиция – результат совместной работы 25 музеев со всей республики. Масштабы действительно впечатляют. В этих залах собрано более 600 уникальных экспонатов. Аутентичные фото, документы, предметы быта военных лет и личные вещи бойцов. Историю оживляют современные технологии. Посетители могут в буквальном смысле стать частью героических событий, посмотреть на них глазами простого солдата. Интерактивные площадки и дополненная реальность позволяют даже своей рукой водрузить знамя Победы над рейхстагом.

В семье каждого белоруса есть такая история. И мои прадедушка и прабабушка были участниками войны, участниками партизанского движения. Это очень важно, поэтому я здесь с сыном для того, чтобы он знал, помнил и чтил память павших в этой войне.