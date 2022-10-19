Суд по делу о покушении на Григория Азарёнка начался в Минске

Новости Беларуси. Суд по делу о покушении на политического обозревателя СТВ Григория Азаренка начался в Минске. 19 октября первое заседание. Фигурантами проходят пять человек, среди них одна женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Суд по делу о покушении на политического обозревателя СТВ Григория Азаренка начался в Минске. 19 октября первое заседание. Фигурантами проходят пять человек, среди них одна женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подсудимым инкриминируется ряд преступлений террористической и экстремистской направленности. В том числе создание запрещенных организаций и призывы к насильственному свержению конституционного строя Беларуси.
Также по материалам уголовного дела подсудимые обвиняются в приготовлении террористического акта в отношении нашего коллеги Григория Азаренка. Попытка покушения совершена в июле 2021 года. Злоумышленники были задержаны на месте преступления.