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Суд по делу о покушении на Григория Азарёнка начался в Минске

19 октября 2022 10:52
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Новости Беларуси. Суд по делу о покушении на политического обозревателя СТВ Григория Азаренка начался в Минске. 19 октября первое заседание. Фигурантами проходят пять человек, среди них одна женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд по делу о покушении на Григория Азарёнка начался в Минске-1

Подсудимым инкриминируется ряд преступлений террористической и экстремистской направленности. В том числе создание запрещенных организаций и призывы к насильственному свержению конституционного строя Беларуси.

Суд по делу о покушении на Григория Азарёнка начался в Минске-4

Также по материалам уголовного дела подсудимые обвиняются в приготовлении террористического акта в отношении нашего коллеги Григория Азаренка. Попытка покушения совершена в июле 2021 года. Злоумышленники были задержаны на месте преступления.

# Судебная система Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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