Суд по делу о покушении на Григория Азарёнка начался в Минске

Новости Беларуси. Суд по делу о покушении на политического обозревателя СТВ Григория Азаренка начался в Минске. 19 октября первое заседание. Фигурантами проходят пять человек, среди них одна женщина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подсудимым инкриминируется ряд преступлений террористической и экстремистской направленности. В том числе создание запрещенных организаций и призывы к насильственному свержению конституционного строя Беларуси.