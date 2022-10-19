«Видим отклик зрителей и понимаем, что это важно». Надежда Сасс о работе, семье и жизни в Беларуси

Все, кто интересуется международными событиями, пытается разобраться в происходящем, ищет адекватные источники, безусловно, уже слышал о Надежде Сасс. Эта ведущая работает на телеканале СТВ, рассказывает о мировой политике доступно и без прикрас. Не так давно стартовал ее авторский проект «САСС уполномочен заявить», он сразу обратил на себя внимание оригинальностью подачи сложной информации. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Надеждой Сасс, телеведущей СТВ. Ольга Войтенкова, ведущая:

Вы такая лучезарная, обаятельная. Скажите, есть ли место женщине в политике? Потому что женщина – это существо нежное, хрупкое. Может, дети и кухня лучше?

Надежда Сасс, телеведущая СТВ:

Нет. Это для слабых женщин. А сильным женщинам просто необходимо находиться в этих сложных сферах жизнедеятельности, потому что женщина может покорить аудиторию свой мудростью, где-то хитростью. Я за то, чтобы женщин было больше во всех сферах, и в политике, и в журналистике. Особая магия присутствует, когда женщина в работе. О проекте «САСС уполномочен заявить» Дмитрий Потапович, ведущий:

Почему именно международное направление? Надежда Сасс:

Международная политика сейчас, давайте говорить откровенно, никому не дает скучать. Если раньше мы были убеждены, что это где-то далеко, нас не касается, то сейчас мы интегрированы во все международные процессы. Главная задача журналистов – это помочь зрителю, получить информацию, ее проанализировать, отделить зерна от плевел, расставить правильно акценты, потому что сейчас информационная волна настолько захватывает каждого, очень сложно в ней не потеряться. Мы должны понимать, что сейчас даже те процессы, которые происходят в тысячах километров от нас, оказывают непосредственное влияние на каждого. Именно об этом наш проект «САСС уполномочен заявить». Это программа интеллектуальная о международной политике, мы видим отклик зрителей и понимаем, что это важно. Я думаю, многие помнят классиков международной журналистики Бовина и Зорина. Мы, выросшие на этом, хотели бы, чтобы наш проект отчасти был именно такой, сложный, наполнен профессиональной информацией, экспертным, аналитическим смыслом.

Наша современная студия позволяет под другим ракурсом посмотреть на все эти процессы. Я очень рада, что в нашей программе помимо белорусских экспертов принимают участие приглашенные из России гости, это политики, аналитики. По видеосвязи мы подключаем к каждому эфиру гостей из США, из Китая, из Европы с учетом той темы, о которой мы говорим. Важно показать причинно-следственную связь, как мы пришли к этому, потому как, к сожалению, у нас у всех, потому что мы находимся в этом информационном потоке, крайне короткая память. Нужно напоминать и даже проводить определенные исторические экскурсы, чтобы каждый наш зритель видел, что из чего проистекает. Понимать, какая ситуация к чему может привести, как этого избежать. Это главное – качественная аналитика, это продукт для настоящих интеллектуалов. И я вижу, что аудитория в Беларуси требует этой интеллектуальной пищи.

Ольга Войтенкова:

С учетом формата этой программы, все-таки она во многом обязывает проявлять жесткость, твердость, бескомпромиссность. Какие правила есть у вас, от которых вы не отступитесь и по жизни, и как ведущая этой программы? Надежда Сасс:

Главное – во всех сферах жизни избавляться от шор, некоторая зашоренность во всем не дает существовать тебе как профессионалу, как человеку, который хочет быть лишенным какой-то субъективной точки зрения, то есть мы пытаемся находить баланс во всем. И в программе «САСС уполномочен заявить» у нас есть баланс мнений. У нас есть и критика, и похвала, о чем бы мы ни говорили. Мы можем говорить о саммите ШОС, можем говорить о пороховой бочке Европы, о Балканах, можем говорить о съезде КНР. Поэтому много разных сфер, которые мы охватываем. Очень важно проанализировать и дать зрителю возможность делать выводы уже самостоятельно, поэтому я всегда за то, чтобы зритель, получив эту информацию, к выводам приходил сам. О жизни в Беларуси Ольга Войтенкова:

Вы сама украинка, что для вас значит Беларусь? Может, чем-то вас удивила, какие-то открытия вы сделали, находясь здесь? Надежда Сасс:

Да, Беларусь – это удивительная страна с очень сильной энергетикой, со светлыми людьми. Для нас это сейчас место, которое нас приютило, с открытым сердцем нас встретило, помогло в крайне сложную минуту. Я невероятно признательна белорусам и белорусской земле за это гостеприимство, очень рада, что я и моя семья нашли свое место здесь. О семье

Дмитрий Потапович:

Вы очаровательная женщина. Как нам известно, также мама и супруга. Расскажите о своем тыле, о семье. Надежда Сасс:

Да, я мама. Я этим очень горжусь. Мне сложно понять сторонников движения чайлдфри, потому что для меня это главная отдушина, тыл. У меня двое детей. Дочери пять лет, а сыну два года. Это мой будильник и моя бодрящая чашка кофе, глядя на них, я просыпаюсь с улыбкой, с улыбкой засыпаю. Я понимаю, ради чего я живу. Даже в моменты крайне сложные, потому что год 2022-й не был щедр на позитивные события лично для меня, поэтому я понимала, что я не могу остановиться, я должна двигаться. Я не могу предать своих маленьких любимых людей, поэтому ради них я живу, работаю и развиваюсь. Ольга Войтенкова:

В одном интервью вы высказали такую мысль интересную, что давайте оставаться людьми, потому что остальные роли уже заняты. Может, сегодня еще что-то добавите к этим словам?