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«Видим отклик зрителей и понимаем, что это важно». Надежда Сасс о работе, семье и жизни в Беларуси

19 октября 2022 10:01
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Все, кто интересуется международными событиями, пытается разобраться в происходящем, ищет адекватные источники, безусловно, уже слышал о Надежде Сасс. Эта ведущая работает на телеканале СТВ, рассказывает о мировой политике доступно и без прикрас. Не так давно стартовал ее авторский проект «САСС уполномочен заявить», он сразу обратил на себя внимание оригинальностью подачи сложной информации.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Надеждой Сасс, телеведущей СТВ.

Ольга Войтенкова, ведущая:
Вы такая лучезарная, обаятельная. Скажите, есть ли место женщине в политике? Потому что женщина – это существо нежное, хрупкое. Может, дети и кухня лучше?

«Видим отклик зрителей и понимаем, что это важно». Надежда Сасс о работе, семье и жизни в Беларуси-1

Надежда Сасс, телеведущая СТВ:
Нет. Это для слабых женщин. А сильным женщинам просто необходимо находиться в этих сложных сферах жизнедеятельности, потому что женщина может покорить аудиторию свой мудростью, где-то хитростью. Я за то, чтобы женщин было больше во всех сферах, и в политике, и в журналистике. Особая магия присутствует, когда женщина в работе.

О проекте «САСС уполномочен заявить»

Дмитрий Потапович, ведущий:
Почему именно международное направление?

Надежда Сасс:
Международная политика сейчас, давайте говорить откровенно, никому не дает скучать. Если раньше мы были убеждены, что это где-то далеко, нас не касается, то сейчас мы интегрированы во все международные процессы. Главная задача журналистов – это помочь зрителю, получить информацию, ее проанализировать, отделить зерна от плевел, расставить правильно акценты, потому что сейчас информационная волна настолько захватывает каждого, очень сложно в ней не потеряться. Мы должны понимать, что сейчас даже те процессы, которые происходят в тысячах километров от нас, оказывают непосредственное влияние на каждого. Именно об этом наш проект «САСС уполномочен заявить». Это программа интеллектуальная о международной политике, мы видим отклик зрителей и понимаем, что это важно. Я думаю, многие помнят классиков международной журналистики Бовина и Зорина. Мы, выросшие на этом, хотели бы, чтобы наш проект отчасти был именно такой, сложный, наполнен профессиональной информацией, экспертным, аналитическим смыслом.

«Видим отклик зрителей и понимаем, что это важно». Надежда Сасс о работе, семье и жизни в Беларуси-4

Наша современная студия позволяет под другим ракурсом посмотреть на все эти процессы. Я очень рада, что в нашей программе помимо белорусских экспертов принимают участие приглашенные из России гости, это политики, аналитики. По видеосвязи мы подключаем к каждому эфиру гостей из США, из Китая, из Европы с учетом той темы, о которой мы говорим. Важно показать причинно-следственную связь, как мы пришли к этому, потому как, к сожалению, у нас у всех, потому что мы находимся в этом информационном потоке, крайне короткая память. Нужно напоминать и даже проводить определенные исторические экскурсы, чтобы каждый наш зритель видел, что из чего проистекает. Понимать, какая ситуация к чему может привести, как этого избежать. Это главное – качественная аналитика, это продукт для настоящих интеллектуалов. И я вижу, что аудитория в Беларуси требует этой интеллектуальной пищи.

«Видим отклик зрителей и понимаем, что это важно». Надежда Сасс о работе, семье и жизни в Беларуси-7

Ольга Войтенкова:
С учетом формата этой программы, все-таки она во многом обязывает проявлять жесткость, твердость, бескомпромиссность. Какие правила есть у вас, от которых вы не отступитесь и по жизни, и как ведущая этой программы?

Надежда Сасс:
Главное – во всех сферах жизни избавляться от шор, некоторая зашоренность во всем не дает существовать тебе как профессионалу, как человеку, который хочет быть лишенным какой-то субъективной точки зрения, то есть мы пытаемся находить баланс во всем. И в программе «САСС уполномочен заявить» у нас есть баланс мнений. У нас есть и критика, и похвала, о чем бы мы ни говорили. Мы можем говорить о саммите ШОС, можем говорить о пороховой бочке Европы, о Балканах, можем говорить о съезде КНР. Поэтому много разных сфер, которые мы охватываем. Очень важно проанализировать и дать зрителю возможность делать выводы уже самостоятельно, поэтому я всегда за то, чтобы зритель, получив эту информацию, к выводам приходил сам.

О жизни в Беларуси

Ольга Войтенкова:
Вы сама украинка, что для вас значит Беларусь? Может, чем-то вас удивила, какие-то открытия вы сделали, находясь здесь?

Надежда Сасс:
Да, Беларусь – это удивительная страна с очень сильной энергетикой, со светлыми людьми. Для нас это сейчас место, которое нас приютило, с открытым сердцем нас встретило, помогло в крайне сложную минуту. Я невероятно признательна белорусам и белорусской земле за это гостеприимство, очень рада, что я и моя семья нашли свое место здесь.

О семье 

«Видим отклик зрителей и понимаем, что это важно». Надежда Сасс о работе, семье и жизни в Беларуси-10

Дмитрий Потапович:
Вы очаровательная женщина. Как нам известно, также мама и супруга. Расскажите о своем тыле, о семье.

Надежда Сасс:
Да, я мама. Я этим очень горжусь. Мне сложно понять сторонников движения чайлдфри, потому что для меня это главная отдушина, тыл. У меня двое детей. Дочери пять лет, а сыну два года. Это мой будильник и моя бодрящая чашка кофе, глядя на них, я просыпаюсь с улыбкой, с улыбкой засыпаю. Я понимаю, ради чего я живу. Даже в моменты крайне сложные, потому что год 2022-й не был щедр на позитивные события лично для меня, поэтому я понимала, что я не могу остановиться, я должна двигаться. Я не могу предать своих маленьких любимых людей, поэтому ради них я живу, работаю и развиваюсь.

Ольга Войтенкова:
В одном интервью вы высказали такую мысль интересную, что давайте оставаться людьми, потому что остальные роли уже заняты. Может, сегодня еще что-то добавите к этим словам?

«Видим отклик зрителей и понимаем, что это важно». Надежда Сасс о работе, семье и жизни в Беларуси-13

Надежда Сасс:
Я очень часто анализирую все происходящие процессы в мире, вспоминаю произведение Тютчева «Цицерон». Там есть строки: счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его призвали всеблагие как собеседника на пир. Мы все собеседники, зрители этого процесса крайне сложного. В эти моменты главное не терять человеческое лицо, не терять связь со своим внутренним миром, оставаться преданным светлым идеям, быть человеком, быть человечным. Прекрасная была фраза в великом произведении, в кинофильме «Место встречи изменить нельзя», эра человечности, хочется, чтобы именно эта эра, несмотря на все катаклизмы, оставалась эрой человечества и человечности.

# Интервью # общество # Надежда Сасс # Дмитрий Потапович # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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