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В Беларуси проводят плановую сверку учётных данных военнообязанных

19 октября 2022 10:33
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Новости Беларуси. Сообщение от Министерства обороны. Плановую сверку учетных данных военнообязанных, что предусмотрено действующей системой воинского учета, проводят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проводят плановую сверку учётных данных военнообязанных-1

С этим связаны многочисленные вызовы в военкоматы. В военном ведомстве подчеркивают: кампания плановая. С мобилизацией, о чем активно распространяют слухи отдельные ресурсы, проводимые мероприятия не связаны.

В Беларуси проводят плановую сверку учётных данных военнообязанных-4

Александр Шальпук, начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:
Беспокойства нет никакого и не должно быть. Отличие этой работы от той работы, которая проводилась ранее планово в военных комиссариатах, только в том, что вызывается большее количество военнообязанных для того, чтобы можно было путем личного общения уточнить их учетные данные, а именно где работает гражданин, где проживает, его состояние здоровья и другие данные.

Сверку учетных данных завершат до конца этого года.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Шальпук # Фотофакт

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