В Беларуси проводят плановую сверку учётных данных военнообязанных

Новости Беларуси. Сообщение от Министерства обороны. Плановую сверку учетных данных военнообязанных, что предусмотрено действующей системой воинского учета, проводят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этим связаны многочисленные вызовы в военкоматы. В военном ведомстве подчеркивают: кампания плановая. С мобилизацией, о чем активно распространяют слухи отдельные ресурсы, проводимые мероприятия не связаны.

Александр Шальпук, начальник 4-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил Беларуси:

Беспокойства нет никакого и не должно быть. Отличие этой работы от той работы, которая проводилась ранее планово в военных комиссариатах, только в том, что вызывается большее количество военнообязанных для того, чтобы можно было путем личного общения уточнить их учетные данные, а именно где работает гражданин, где проживает, его состояние здоровья и другие данные.