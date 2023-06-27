Суд по делу бывшего спортивного директора ФК «Шахтёр» начинается 27 июня

Новости Беларуси. В Минске 27 июня начнут судить человека, из-за которого пришлось отменить результаты предыдущего чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске 27 июня начнут судить человека, из-за которого пришлось отменить результаты предыдущего чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Слушания по делу бывшего спортивного директора клуба «Шахтер» пройдут в суде Московского района. Владимир Нидергаус обвиняется в организации договорных матчей. После вскрывшихся фактов Белорусская федерация футбола лишила команду «Шахтер» золотых медалей, а «Энергетик-БГУ» потерял серебряные награды чемпионата Беларуси.