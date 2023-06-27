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Суд по делу бывшего спортивного директора ФК «Шахтёр» начинается 27 июня

27 июня 2023 08:16
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Новости Беларуси. В Минске 27 июня начнут судить человека, из-за которого пришлось отменить результаты предыдущего чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд по делу бывшего спортивного директора ФК «Шахтёр» начинается 27 июня-1

Слушания по делу бывшего спортивного директора клуба «Шахтер» пройдут в суде Московского района. Владимир Нидергаус обвиняется в организации договорных матчей. После вскрывшихся фактов Белорусская федерация футбола лишила команду «Шахтер» золотых медалей, а «Энергетик-БГУ» потерял серебряные награды чемпионата Беларуси.

# Судебная система Беларуси # общество # Владимир Нидергаус # Фотофакт

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