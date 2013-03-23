В Минске 23 марта прошел очередной субботник по уборке снега

Новости Беларуси. Минчане продолжают освобождать город от сугробов, которые оставил циклон «Хавер». Сегодня в столице прошел субботник.

На помощь коммунальщикам вышли добровольцы. Во дворах и на улицах расчищали машины и разбирали сугробы, оставшиеся после обильных снегопадов. За день вывезли больше 17 тысяч кубических метров снега.

Трудились в субботник более 24 тысяч человек, в том числе сотрудники коммунальных служб и добровольцы из трудовых коллективов, а также местные жители.

Анатолий Жамоздик, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

На прошлой неделе были обильные снегопады, снежные заносы. Очень много выпало снега, поэтому всеми силами вышли на расчистку территорий. Работа «кипит», существенная помощь оказана коммунальникам.

Инвентарь – ледорубы и лопаты - всем желающим предлагали на месте. Раздавали горячий чай и бутерброды, чтобы согреться и подкрепиться.

Евгений Кедрун, участник субботника:

Почти наступила весна. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы люди ее скорее ощутили, поэтому приводим улицы в порядок. А погода не помеха. Можно заниматься физическими нагрузками до минус 20. Если человек работает, то он отдыхает!

Около 24 тысяч человек и более 750 единиц техники освобождали от снега обочины и тротуары в центре города, а во дворах расчищали автомобили и прилегающую территорию. Освобождать город от зимнего плена будут и далее — субботники для добровольцев уже стали традицией.