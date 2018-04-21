Новости Беларуси. Глава государства традиционно задает темп рабочей субботе. Идею провести этот апрельский день в формате, когда руководители госорганов едут на свою малую родину и там наводят порядок, предложил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

В родные места сегодня отправилась и глава Администрации Президента. Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора. Она отметила, что в этот день рада побывать в местах, где прошло детство. И даже поделилась воспоминаниями с журналистами.