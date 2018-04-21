Новости Беларуси. Глава государства традиционно задает темп рабочей субботе. Идею провести этот апрельский день в формате, когда руководители госорганов едут на свою малую родину и там наводят порядок, предложил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине
В родные места сегодня отправилась и глава Администрации Президента. Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора. Она отметила, что в этот день рада побывать в местах, где прошло детство. И даже поделилась воспоминаниями с журналистами.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Беларуси:
Проведение года под эгидой малой родины – это просто замечательная идея. Я посмотрела географию тех людей, которые сегодня разъехались на субботники, это вся наша страна, начиная от городов, заканчивая маленькими деревушками. Это здорово, а провести субботник в этот день, когда все люди вместе собираются для того, чтобы сделать что-то значимое, это великолепная идея.