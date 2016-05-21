Субботний мониторинг благоустройства Советского района: «Отдельные граждане относятся не очень хорошо к своим же дворовым территориям»

Новости Беларуси. Субботний променад по частному сектору, гаражным массивам и промзонам. 21 мая представители столичной мэрии обследовали благоустройство Советского района. Особое внимание уделяли ветхим и почти разрушенным постройкам и неухоженным зонам, прилегающим к частным подворьям.

Также представители комиссии, в состав которой входили также сотрудники милиции и МЧС, обратили внимание на нарекания и пожелания жителей города. Такая полевая работа чиновников не единичный случай: регулярно они изучают окрестности районов и подводят результаты месячников по уборкам.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

Мы сегодня увидели, что большинство граждан содержат свои территории в надлежащем состоянии. Вместе с тем мы видим, что отдельные граждане относятся не очень хорошо к своим же дворовым территориям, к своим домам. Увидели, что присутствует мусор. В ненадлежащем состоянии находятся отдельные заборы. Также посмотрели территории гаражных кооперативов. Увидели, что в целом работа ведется системная, но встречаются случае ненадлежащего содержания кровель, прилегающих территорий.

Впрочем, финальный этап еще впереди. Итоги комплексного обследования городского здоровья будут направляться в соответствующие инстанции, которым и предстоит навести лоск на территориях ненадлежащего вида, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Трущенко, глава администрации Советского района Минска:

Для того чтобы нам привести территорию Советского района в надлежащий вид, в надлежащее состояние, созданы пять мобильных групп, численностью по 5 человек. В эту группу включены представители и МЧС, и центра гигиены и эпидемиологии, и милиции. Мы даем предписания по всем направлениям. Комплексно смотрим каждый жилой дом, каждую дворовую территорию, каждый гаражный массив.