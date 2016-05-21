Деревня в Брестской области отрезана от цивилизации: прямые линии незамедлительно решили проблему

Новости Беларуси. Решить проблему одним звонком. Традиционные субботние прямые линии продолжили 21 мая свою работу. Диалог власти с гражданами состоялся и в администрации Московского района Бреста. Быстрые и четкие ответы были даны на все вопросы. Правда, звонков было немного. Все злободневные проблемы уже решены. А самые острые и актуальные, как правило, носят сезонный характер.

Вячеслав Метлицкий, первый заместитель главы администрации Московского района города Бреста:

Сейчас на первый план выходят вопросы благоустройства территорий. Также актуальна для администрации тема направления детей в детские дошкольные учреждения. Ну, и вопросы, связанные с социальной защитой населения.

А вот некоторые вопросы требуют незамедлительной реакции. Так, жители деревни Большая Курница, что рядом с областным центром, на несколько недель оказались отрезанными от цивилизации. В населенный пункт практически перестали ходить маршрутные такси. Восстановить сообщение с Брестом удалось лишь благодаря звонку на прямую линию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кожало, житель деревни Большая Курница:

Мы звонили, вот у нас дома есть городской телефон. Даже мы звонили и говорили, что надо восстановить, почему, потому что это безобразие. Постановили и решили восстановить движение машин, как они и ходили. В обед, допустим, две машины хватает. А вот утром и вечером, когда с работы и на работу надо съездить, машины ходят часто, буквально через 20 минут. Это очень-очень хорошо.