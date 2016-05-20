Погода в Минске: в выходные дни погода начнет налаживаться

Новости Беларуси. На смену дождям и ненастью придет по-настоящему теплый май. В эти выходные неблагоприятная погода покинет столицу. Повышение температурных показателей ожидается и в течение всей следующей недели. А чем еще порадует небесная канцелярия, узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова.

Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

В предстоящие выходные дни погода начнет постепенно налаживаться. И дожди постепенно покинут нашу столицу. В субботу в ночные часы ожидается без существенных осадков. Днем местами возможен небольшой кратковременный дождь, который, надеюсь, не испортит настроение выходного дня. И температура воздуха начнет постепенно подрастать. В ночь на субботу она ожидается +7+9, днем +18+20 градусов. В воскресенье погода будет еще лучше. Будет много солнца. В ночные часы +6+8, днем – около 20 градусов.