Кому покорилась «Телевершина»? Итоги СТВ

В Беларуси разрешилась главная телевизионная интрига года. Во Дворце Республики состоялась торжественная церемония награждения победителей XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина».

В этом году мастера телевизионных дел представили более 280 работ. То есть в десять раз больше, чем номинаций — их только 25. Жюри, в составе которого известные режиссеры, сценаристы, актеры, журналисты, определило по три финалиста в каждой номинации.

Итак, копилку «Столичного телевидения» пополнили следующие награды:

«Лучший ведущий тематической программы» - Ирина Ромбальская («Большой завтрак» с Ириной Ромбальской).

Новости «24 часа» победили в номинации «Лучшая ежедневная информационная программа».

На СТВ работает и «Лучший репортер» - это Анастасия Дехтяр (программа «Неделя»).

Слава «Лучшего оператора (операторской группы)» у наших Сергея Новикова, Дмитрия Травина, Ильи Пучко, Максима Сацукевича, Антона Филановича, Ильи Максимова, Таммера Маллака. Их работа «Церемония принесения военнослужащими клятвы на верность народу и Президенту Республики Беларусь на площади Государственного флага» высоко оценена профессионалами из состава жюри.

ЗАО «Столичное телевидение» награждено специальным призом в связи с 15-летием выхода в эфир.

Лауреаты поднимались на телеолимп под аккомпанемент живого оркестра. Разнообразили церемонию также музыкальными шоу. Среди них – один из номеров по мотивам шоу «Две звезды», которое прошло на телеканале СТВ. Телезвезды спели в дуэте с белорусскими исполнителями.

В целом, шоу смотрелось на одном дыхании, зрелищно и при этом лаконично. Убедиться в этом вы сможете сами.

Телеверсию конкурса смотрите на телеканале СТВ сегодня, 21 мая, в 20.10.