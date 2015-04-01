СТВ и молодежные организации Беларуси продолжают совместную акцию по сбору посланий солдатам-победителям

Новости Беларуси. 4 мая на телеканале СТВ стартует масштабный телемарафон, посвященный 70-летию Великой Победы. Одна из задумок этого проекта – письма современной молодежи к бойцам фронтовых 40-ых. СТВ и молодежные организации республики продолжают совместную акцию по сбору посланий солдатам-победителям.

Дедушка Елизаветы Бурлай не раз рассказывал о том, как взрывались в нескольких метрах от него снаряды, как каждый день приходилось хоронить друзей и верить в чудо. Только оно и помогло ветерану уцелеть на войне. Лиза решила, что обязана принять участие в совместной акции СТВ и БРСМ и написать свое письмо победителю.

Елизавета Бурлай, студентка факультета социально-педагогических технологий БГПУ имени Максима Танка:

Я свое письмо написала как обращение ко всем ветеранам. За их храбрость, за их смелость, за наше мирное небо над головой, за то, что мы живем в независимой и свободной стране.

В рамках акции политический обозреватель и ведущий телеканала СТВ Евгений Горин встретился со студентами Белорусского государственного педагогического университета, наглядно продемонстрировал и рассказал, почему один маленький фронтовой треугольник может стать символом целой эпохи.

Евгений Горин, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Это была фактически единственная связь человека, который ушел на войну и не знал, вернется ли он, выживет ли он вообще. Это фактические единственная память о тех людях, которые пропали без вести. Больше ничего не осталось.

В Гомельском городском кадетском училище, пожалуй, каждый воспитанник, кто писал 1 апреля письмо победителю, думал не просто словами и фразами. Будь то парень или девушка, все они мысленно старались представить, что пережили их деды и прадеды в годы Великой Отечественной.

В классе, где почти все осознанно связывают свое будущее со службой родине, подвиг – это не просто слово, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Нестеров, старший кадет Гомельского городского кадетского училища:

Тот героизм – это что-то неописуемое. Не знаю, каким надо быть смелым, чтобы пойти на такие шаги. Я очень рад, что есть такие люди, особенно у нас в стране.

Всего за несколько дней с начала акции только в Гомельской области написали свыше 4000 писем.

Энергетический посыл настолько сильный, что желание написать появляется само собой – признаются участники.

Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:

У меня прадедушка участвовал во Второй мировой войне. Я написал ему письмо. Я от всей души поблагодарил его за то, что имею сейчас, что вижу сейчас.

Свое послание может написать любой желающий. Передать его нужно до конца апреля секретарю первичной молодежной организации по месту учебы, работы или службы, указав обязательно на обратной стороне конверта данные автора.

Все эти письма – рассказы о неизвестных подвигах реальных людей. Обращения к тем, кому судьбой была предрешена война. Ни одно послание без внимания не останется, а 70 лучших будут озвучены в эфире телеканала СТВ.