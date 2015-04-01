Прямой эфир

39 дней до Великой Победы: 1 апреля 1945 года занята Польская крепость и освобожден город Глогув

01 апреля 2015 17:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 39 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века.

В этот день, 1 апреля 1945 года, после длительной осады войска 1-го Украинского фронта занимают Польскую крепость и освобождают город Глогув. В этот же день Советская армия разгромила противника и заняла около сотни городов и сел на территории Венгрии и Австрии.

А в Беларуси набирает обороты мирная жизнь. 1 апреля 1945 года в Минске возобновил деятельность Белорусский государственный институт усовершенствования врачей.

Про свои учебные будни, которые сменились полем боя, рассказывают те, кто с оружием в руках сражался за наше мирное небо.

Вениамин Вайсман, ветеран Великой Отечественной войны:
Зима же тяжелая была, морозы большие, немцы в окопах сидели. Окопы политы водой, скользко. Церковь была разбита, захватили церковь, а там народ прятался. Они по церкви бомбили, погибло очень много людей. Все это оставалось на душе и злость появлялась к немцам. Оружия у нас не было. Нам давали бутылки с горючей смесью. Очень тяжелое время 1942 года.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 39 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Беларусь помнит

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 46 тысяч ветеранов ВОВ и участников войны получат материальную помощь к 70-летию Победы
01 апреля 2015 17:14

Свыше 46 тысяч ветеранов ВОВ и участников войны получат материальную помощь к 70-летию Победы

Из-за ужасного состояния дороги станция «Румино» в сезон дождей оказывается отрезанной от мира
01 апреля 2015 17:08

Из-за ужасного состояния дороги станция «Румино» в сезон дождей оказывается отрезанной от мира

Лилия Ананич провела прием граждан в агрогородке Ждановичи: какие вопросы волновали жителей?
01 апреля 2015 17:03

Лилия Ананич провела прием граждан в агрогородке Ждановичи: какие вопросы волновали жителей?