39 дней до Великой Победы: 1 апреля 1945 года занята Польская крепость и освобожден город Глогув

Новости Беларуси. 39 дней до Великой Победы. Телеканал СТВ продолжает обратный отсчет до 70-летия главной исторической даты XX века.

В этот день, 1 апреля 1945 года, после длительной осады войска 1-го Украинского фронта занимают Польскую крепость и освобождают город Глогув. В этот же день Советская армия разгромила противника и заняла около сотни городов и сел на территории Венгрии и Австрии.

А в Беларуси набирает обороты мирная жизнь. 1 апреля 1945 года в Минске возобновил деятельность Белорусский государственный институт усовершенствования врачей.

Про свои учебные будни, которые сменились полем боя, рассказывают те, кто с оружием в руках сражался за наше мирное небо.

Вениамин Вайсман, ветеран Великой Отечественной войны:

Зима же тяжелая была, морозы большие, немцы в окопах сидели. Окопы политы водой, скользко. Церковь была разбита, захватили церковь, а там народ прятался. Они по церкви бомбили, погибло очень много людей. Все это оставалось на душе и злость появлялась к немцам. Оружия у нас не было. Нам давали бутылки с горючей смесью. Очень тяжелое время 1942 года.

Ежедневно зрители СТВ делятся своим видением тех далеких военных дней. Участники боевых действий, историки, экскурсоводы, дети, звезды эстрады и спортсмены расскажут о том, что помнят, что узнали от своих отцов и дедов.

Если вы хотите поделиться своей историей, позвоните по телефонам «горячей линии» СТВ. До Великой Победы оставалось 39 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.