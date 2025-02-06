Студотряд БрГТУ приступил к работе по реставрации одного из объектов в Брестской крепости

В год 80-летия Победы – возможность прикоснуться к героическому прошлому. Первый студенческий строительный отряд приступил к работе на одном из объектов реставрации в Брестской крепости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята трудятся в юго-западных казармах цитадели, которые впервые станут доступны для посетителей. Отряд «Спадчына» уже был занят на исторических объектах – в мемориальном комплексе «Хатынь» и при создании центра патриотического воспитания молодежи на Кобринском укреплении.

Антон Грушевский, представитель студенческого строительного отряда «Спадчына»:

На данный момент мы демонтируем стены и выносим различный бой кирпичный, чтобы в дальнейшем было удобно проводить демонтажные работы. Для меня это честь, так как здесь проводились военные действия, здесь погибали наши предки, чтобы у нас было счастливое будущее.

Тимур Волк, представитель студенческого строительного отряда «Спадчына»:

Тяжело понимать, что здесь творилось. Я бы своих детей обязательно сюда водил, рассказывал и гордился, что я здесь работал и помогал именно реконструировать здания.