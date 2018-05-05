«Студенты знают – зло не должно господствовать над добром»: чему учат в Частном институте управления и предпринимательства

Валерий Тихиня, заведующий кафедрой правовых и гуманитарных дисциплин УО «Частный институт управления и предпринимательства», доктор юридических наук:

В цивилизованном обществе споры должны решаться не на улицах и площадях, а в судах.

Человек-закон. Валерий Гурьевич Тихиня уверен, что поступать надо и по совести, и по принципу. Заслуженный юрист БССР. Ещё школьником он пришел работать в суд. Поступал на юридический, когда никто в эту профессию, кажется, не верил и не возлагал особых надежд. Перспективный и целеустремлённый юноша шёл к своей мечте сквозь годы и невзгоды. Смог стать тем, на кого будущее поколение смотрит с восторгом.

Валерий Тихиня:

Студенты-юристы знают об этом: зло не должно господствовать над добром. В этих целях мы их и воспитываем. И даём профессиональные знания, навыки практические определяем им. У него должен быть сильный нравственный стержень. Если этого не будет, он может быть по профессиональным знаниям – юрист, но он профессионально не пригоден в этой ситуации. И что мне нравится в моём уже достаточно зрелом возрасте – это то, что я каждый день встречаюсь со своей юностью. Студенты на его лекции не то чтобы боятся опоздать. Скорее, не хотят пропустить ни одной детали.

Виктория Захарова, студентка 2-го курса юридического факультета УО «Частный институт управления и предпринимательства», доктор юридических наук:

Я считаю, что преподаватели должны направить студента, а студент уже сам должен нарабатывать какой-то потенциал. Информацию прорабатывать, которую даёт преподаватель. На сегодняшний день, я считаю, что для второго курса я обладаю достаточным количеством знаний. Участница международных конференций и республиканских олимпиад – студентка юридического факультета Виктория Захарова к выбору профессии подошла ответственно. Тщательно выбирала не только специальность, но и ВУЗ. И вот она уже два года в рядах студентов-отличников Частного института управления и предпринимательства.

В институте работает три факультета: юридический, экономический и факультет повышения квалификации и переподготовки. Образование можно получить как в очной форме, в том числе, вечерней, так и заочной. А тем, кто пришёл в ВУЗ после окончания колледжа, предлагают поступить на сокращённую форму обучения.

Михаил Юрочкин, ректор УО «Частный институт управления и предпринимательства», кандидат юридических наук:

Коллектив института является достаточно высококвалифицированным. В учебном процессе преподаватели широко используют информационные технологии, деловые игры, а также элементы дистанционного обучения. С учётом потребностей рынка и условий экономического развития, институт, с учётом своих специальностей, стремится реализовать модель бизнес-образования. Какой мы видим цель подготовки кадров высшего образования? Это подготовить человека успешного в карьере и на рынке труда. И считаем, что наш институт, реализуя модель бизнес-образования, позволяет неким образом сделать старт для карьеры в бизнесе, в государственном управлении, в науке. Выпускники Частного института управления и предпринимательства сегодня работают в министерствах экономики, торговли, внутренних дел, занимают высокие должности в банковской сфере.

Светлана Голубева, главный специалист отдела отчётности управления экономического анализа финансово-экономического департамента ОАО «Белинвестбанк»:

Совсем не важно, какая форма собственности у ВУЗа, а важно, кто даёт эти знания. В Институте управления и предпринимательства сильный профессорско-преподавательский состав. Хорошая техническая база, широкая инфраструктура. К слову, юношам и девушкам предлагают не только современный подход к обучению. Есть возможность получить диплом международного образца.

Erasmus – это некоммерческая образовательная программа Евросоюза. Студенты и преподаватели из разных стран в рамках получения высшего образования проходят стажировку за рубежом. Она может длиться от трёх месяцев до года. Международные конференции и семинары – это возможность заявить о себе не только студентам. Ежегодно преподаватели института привозят в стены родного ВУЗа новые идеи и технологии. Недавно педагоги прошли стажировку во Франции.

Сергей Венгер, старший преподаватель кафедры управления и экономики УО «Частный институт управления и предпринимательства»:

Мы посетили технологический университет Лилля. И получили достаточно большое количество новых интересных знаний об инновациях в образовательном процессе. Мы будем стараться предложить европейский уровень подготовки для того, чтобы студенты могли достигнуть этих компетенций, которые востребованы в европейских ВУЗах. Михаил Юрочкин:

Наличие дополнительного сертификата, либо диплома другого ВУЗа, либо же получение диплома по второй специальности даёт возможность чувствовать себя более уверенным на рынке труда, поскольку в этом случае будущий выпускник обладает большим набором компетенций. То есть, тех навыков и знаний, которые необходимы сегодня на рынке труда. Помимо этого, это раскрывает возможность для лиц, имеющих более одного диплома, более активно заявлять о себе не только на нашем рынке, но и на рынке других государств. Студентке Екатерине выбирать ВУЗ было проще, чем сверстникам. Частный институт управления и предпринимательства когда-то закончила мама девушки.

Екатерина Мартиросова, студентка 2-го курса УО «Частный институт управления и предпринимательства»:

Она была достаточно довольна обучением в этом институте, преподавателями. Поэтому очень советовала. Я руководствовалась этим при выборе учебного заведения. Плюс в этом институте есть сокращённая форма обучения именно на дневном отделении, что отличает наш институт от других. С горящими глазами и любовью к делу всей жизни в институт приходят не только студенты, но и преподаватели. Старший преподаватель Алексей Борисович Ткачёв отдаёт частичку своей души каждому студенту.

Алексей Ткачёв, старший преподаватель кафедры управления и экономики УО «Частный институт управления и предпринимательства»:

Я хочу донести до студентов не только знания в области своего предмета, но и позитивные моменты, показать им, что надо быть честным, добрым, отзывчивым, трудолюбивым. Именно эти положительные качества, воспитывая у себя, они смогут способствовать формированию полноценной личности. Никто из студентов ВУЗа не остаётся вне науки. А ещё в стенах института можно не только получить специальность, но и степень магистра, а по окончании аспирантуры защитить диссертацию.

Михаил Давшан, заведующий отделом менеджмента качества и научно-исследовательской работы УО «Частный институт управления и предпринимательства»:

Магистранты могут привлекаться уже к работе над научными темами, которые ведутся на кафедрах и в масштабах института, в целом. Разумеется, это позволяет им, во-первых, поднять свой научный и методический уровень. А во-вторых – дать им возможность попробовать себя в реальной науке. Научная работа и реальная практика, особенно для юристов – это две неразрывно связанные вещи. Потому что – что представляет собой юридическая наука? По сути, это – доскональная научная работа по изучению уже имеющегося законодательства, международного опыта, законотворческой деятельности. И впоследствии это – совершенствование правоприменительной практики. То есть, то, что они смогут использовать уже, непосредственно, в своей работе.

Активным и талантливым студентам дают дорогу не только в научном направлении. В институте работает студенческий совет – орган студенческого самоуправления. Третьекурсник, надеемся, будущий светило белорусской экономики Евгений Железнов успевает решать не только вопросы, связанные со своей учёбой. К нему со своим наболевшим может обратиться любой студент.

Евгений Железнов, студент 3-го курса экономического факультета УО «Частный институт управления и предпринимательства»:

Студенческий совет мне помогает приобретать как лидирующие качества, то есть, что мне пригодится в дальнейшей профессии, так и самоконтроль, дисциплину. Мы стараемся услышать каждого студента, и стараемся донести эту точку зрения до руководства института. В компетенции совета – не только учебный процесс. Ребята занимаются организацией культурных мероприятий и совместных путешествий. В институте работают студии танца и вокала. А ещё – театр эстрадных миниатюр. Не забывают будущие экономисты и юристы о спорте. Самый популярный среди студентов и преподавателей – волейбол. Также в тройке лидеров – дартс и футбол.

Валерий Попроцкий, студент 2-го курса экономического факультета УО «Частный институт управления и предпринимательства»:

В этом институте можно самосовершенствоваться. Так как, допустим, в этом институте есть спортивная секция, я участвую в сборной института по футболу. Не забывают ребята и о правильном питании. В институте работает столовая и кафетерий. Полноценный обед – это источник сил на весь день. А студентам, как правило, без дела сидеть не приходится ни минуты.

В 19 лет сил ждать получения диплома просто нет. Активная молодёжь новые знания схватывает на лету. Будучи третьекурсниками, многие студенты – а это будущие управленцы и предприниматели – начинают работать по специальности. Алексей Ткачёв:

Абитуриенты приходят к нам, в институт очень разные. В этом материале, который попадается именно нам, очень много интересных личностей, которые буквально на первых годах своей учёбы у нас, в институте начинают заниматься собственным делом. Открывают собственный бизнес. И к концу обучения уже являются полноценными субъектами экономики, экономического права, экономических отношений.

Оксана Джоглидзе, директор ООО «Альфа-тур»:

Я считаю, что нам очень повезло с обучением. Это было время становления частных ВУЗов и не было столько штатных сотрудников по всем дисциплинам, было очень много привлечённых интересных педагогов. Это были не только теоретики, было очень много практиков. Нам довелось учиться у лучших педагогов экономического университета, радиотехнического. Это были преподаватели, которые работали в банковской сфере, в биржевом деле. Читали настоящие биржевые газеты, листали их. Это был, на самом деле, очень интересный экспириенс. В собственном деле нужны не только гуманитарные знания, в первую очередь, нужно уметь считать деньги. А экономический ВУЗ и ВУЗ предпринимательства, в первую очередь, даёт возможность оценивать свои риски, составлять бизнес-план, правильно составить смету расходов. За годы работы дипломы о высшем образовании получили почти 22 тысячи выпускников. Юристы, экономисты, управленцы сегодня с благодарностью вспоминают о тех навыках, которые приобрели в студенческие годы.

Сегодня институт может гарантировать качественное обучение и по ряду других специальностей. Михаил Юрочкин:

ВУЗ стремится, в первую очередь, улучшить качество образования не только путём открытия новых специальностей (хотя в прошлом году ВУЗ открыл новую специальность «бизнес-администрирование»), но и улучшением качества преподавания и внесения изменений в уже действующие учебные планы. Достаточно много можно открывать новых специальностей, но уже в рамках действующих, с учётом внесения изменений, потребностей рынка можно готовить квалифицированных специалистов. Главное – это качество учебного процесса. О качестве учебного процесса, а, точнее, о знаниях студентов уже могут судить жители Первомайского района столицы – все те, которые обращаются за помощью в созданную на юридическом факультете юридическую клинику.