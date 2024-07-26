Студенты украшают объекты «Минскводоканала» граффити

Благодаря их стараниям безликие насосные станции превращаются в арт-объекты. Расписывают стены с любовью, по изначально подготовленным эскизам. Заказчиком творческих работ выступает «Минскводоканал». Предприятие не первый год привлекает колледж к такой работе. Она оплачиваемая. В таком студенческом отряде приобретается и практика необходимая в дальнейшем для будущих дизайнеров.

Екатерина Ильюшонок, учащаяся Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко: Мы уже второй год здесь практикуем с одногруппниками рисунки. Второй раз уже легче, более опытные мы стали. На свои заработанные деньги я планирую купить новый планшет для рисования.

Александр Микрюков, начальник ремонтно-строительного цеха «Минскводоканала»:

Рабочий день у ребят наших длится в зависимости от их возрастной категории. Если это несовершеннолетний, вот был у нас первый отряд – это 7-часовой рабочий день. В 8 часов приходят, в 4 уже уходят, соответственно, с перерывами, обедами.

Благодаря сотрудничеству с колледжем водоканал уже украсил около сотни зданий предприятия. На это ушло более пяти лет.