Во Франции из-за атаки вандалов нарушено движение поездов

Это просто кошмар. Но это понятно, потому что вся полиция отправлена в Париж, так что в других местах патрулировать некому. И еще, эта атака может быть вызвана тем, что никто не в восторге от того, что было сделано для Олимпийских игр. Безусловно, еще будут такие случаи, и, несомненно, их будет больше.

Сейчас в авральном режиме ведутся аварийные работы, но движение по этим линиям будет серьезно затруднено по крайней мере до конца выходных. Все скоростные поезда сейчас возвращены в депо. От поджога на железной дороге пострадают как минимум 800 тысяч человек. Сейчас полиция и спецслужбы выясняю, кто стоит за этой атакой.