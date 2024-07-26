Во Франции из-за атаки вандалов нарушено движение поездов

Во Франции нарушено движение скоростных поездов. И это за несколько часов до официального открытия Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожная сеть ночью подверглась масштабной атаке вандалов.
Во Франции нарушено движение скоростных поездов. И это за несколько часов до официального открытия Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Железнодорожная сеть ночью подверглась масштабной атаке вандалов.
Неизвестные подожгли оборудование на трех самых загруженных маршрутах скоростных линий, соединяющих Париж с западом, севером и востоком страны. Национальная железнодорожная компания призвала французов отложить поездки. Но на вокзалах уже застряли десятки тысяч пассажиров.
Это просто кошмар. Но это понятно, потому что вся полиция отправлена в Париж, так что в других местах патрулировать некому. И еще, эта атака может быть вызвана тем, что никто не в восторге от того, что было сделано для Олимпийских игр. Безусловно, еще будут такие случаи, и, несомненно, их будет больше.
Сейчас в авральном режиме ведутся аварийные работы, но движение по этим линиям будет серьезно затруднено по крайней мере до конца выходных. Все скоростные поезда сейчас возвращены в депо. От поджога на железной дороге пострадают как минимум 800 тысяч человек. Сейчас полиция и спецслужбы выясняю, кто стоит за этой атакой.