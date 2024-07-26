Сотрудники МЧС Беларуси проводят рейды на полях в период уборочной кампании

Убрать быстро и без потерь. На это нацеливает аграриев глава нашего государства. И здесь многое зависит от погоды. Хотя аномальная жара чередуется с проливными дождями, обстановка в полях остается пожароопасной. Это мобилизирует подразделения МЧС, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня рабочий день аграриев в сельхозпредприятии «Мазолово» начался с визита спасателей. Они провели плановый рейд по проверке противопожарной защиты хлебных полей. Всего в Витебской области обследовано более 500 объектов и свыше 1 000 единиц сельхозтехники, которые задействованы в жатве. К административной ответственности за всякого рода нарушения привлечены девять руководителей и 20 должностных лиц.

Егор Пашкевич, заместитель начальника Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Основные моменты, которые пытаемся отследить, это прежде всего на полях укомплектованность техники, задействованной в уборке урожая, первичными средствами пожаротушения, немаловажный вопрос, которому мы уделяем внимание, – это знания работников, задействованных в уборке, руководители сельхозпредприятий с должным пониманием относятся к вопросам пожарной безопасности и в кратчайшие сроки устраняют указанные им нарушения. Основная задача данного комплекса мероприятий – сохранить урожай в целостности и сохранности.

Инструктажи, состояние техники, наличие средств пожаротушения – всем, кто занят на уборке и хранении зерна, нужно строго выполнять требования безопасности, а в случае возгорания умело применить знания для его локализации и ликвидации.