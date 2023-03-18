«В Питере от неё все пришли в восторг». Участники белорусской рок-группы рассказали, как раскачать 150 тысяч зрителей

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с рок-группой Skynet. Вы начинали заниматься музыкой в 2005 году, а когда сформировались как профессиональный коллектив?

Иван Пономарев, солист группы Skynet:

В 2013 году мы собрались как профессиональная группа, я написал новый материал. С ним мы выступали с серьезными командами на серьезных площадках. В принципе, с того года началась наша ротация на радио. Внутренняя кухня команды – не всегда то, что видно на картинке Стюша Тайм:

Как попасть к вам в группу? Иван Пономарев:

Никак. У нас меняются участники команды иногда, это происходит по разным причинам. Кто-то уходит в свободное плавание, кто-то переезжает в другой город, где не сошлись характерами. Это нормально, это творческий процесс, он очень сложный. И та внутренняя кухня, которая происходит в команде, это не всегда то, что видно на картинке сияющей. Но я очень рад, что на данный момент в коллективе собрались именно единомышленники, профессионалы. Потому что я могу опереться на каждого, в плане именно музыкального профессионализма.

Юрий Голуб, участник группы Skynet:

В прошлом году (в декабре) мне позвонил Иван и предложил: пошли к нам гитаристом. Я, конечно же, согласился, потому что с творчеством знаком. Вот так и попал в группу. Стюша Тайм:

Кто пишет песни и музыку? Иван Пономарев:

Я являюсь и автором музыки, и автором слов, но также у нас есть аранжировщик Александр Петруша. Он занимается тем, что создает из сырого материала плотно звучащую грамотную и профессиональную композицию. Стюша Тайм:

У вас очень много поклонников и поклонниц. Чувствуется поддержка аудитории? Юрий Голуб:

Поклонников у нас много. Это радует, но самые главные поклонники – это семья. Очень важно получать поддержку от семьи. На выступлениях очень чувствуется поддержка поклонников. Очень хорошие аплодисменты. Мы очень рады и рады радовать. «Каждый раз каждый музыкант надеется попасть на премию года» Стюша Тайм:

Вы участники многих фестивалей. Какой запомнился больше всего?

Иван Пономарев:

«Алые паруса», где были 150 тысяч, поэтому он нам очень запомнился. И в то же время мы были победителями рок-фестиваля «Рок-иммунитет». Это был долгий процесс отбора команд, именно песня «Каханая» так понравилась россиянам. В Питере от нее все пришли в восторг. Стюша Тайм:

Вы уже дважды лауреаты музыкальной премии «Песня года» в Беларуси. Насколько это было ожидаемо для вас? Иван Пономарев:

Каждый раз каждый музыкант надеется попасть на премию года, потому что это все-таки оценка его труда за некоторый период времени. Юрий Голуб:

Для меня это было первое серьезное мероприятие в группе.