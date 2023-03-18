«В Питере от неё все пришли в восторг». Участники белорусской рок-группы рассказали, как раскачать 150 тысяч зрителей

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с рок-группой Skynet. Вы начинали заниматься музыкой в 2005 году, а когда сформировались как профессиональный коллектив?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с рок-группой Skynet. Вы начинали заниматься музыкой в 2005 году, а когда сформировались как профессиональный коллектив?
Иван Пономарев, солист группы Skynet:
В 2013 году мы собрались как профессиональная группа, я написал новый материал. С ним мы выступали с серьезными командами на серьезных площадках. В принципе, с того года началась наша ротация на радио.
Стюша Тайм:
Как попасть к вам в группу?
Иван Пономарев:
Никак. У нас меняются участники команды иногда, это происходит по разным причинам. Кто-то уходит в свободное плавание, кто-то переезжает в другой город, где не сошлись характерами. Это нормально, это творческий процесс, он очень сложный. И та внутренняя кухня, которая происходит в команде, это не всегда то, что видно на картинке сияющей. Но я очень рад, что на данный момент в коллективе собрались именно единомышленники, профессионалы. Потому что я могу опереться на каждого, в плане именно музыкального профессионализма.
Юрий Голуб, участник группы Skynet:
В прошлом году (в декабре) мне позвонил Иван и предложил: пошли к нам гитаристом. Я, конечно же, согласился, потому что с творчеством знаком. Вот так и попал в группу.
Стюша Тайм:
Кто пишет песни и музыку?
Иван Пономарев:
Я являюсь и автором музыки, и автором слов, но также у нас есть аранжировщик Александр Петруша. Он занимается тем, что создает из сырого материала плотно звучащую грамотную и профессиональную композицию.
Стюша Тайм:
У вас очень много поклонников и поклонниц. Чувствуется поддержка аудитории?
Юрий Голуб:
Поклонников у нас много. Это радует, но самые главные поклонники – это семья. Очень важно получать поддержку от семьи. На выступлениях очень чувствуется поддержка поклонников. Очень хорошие аплодисменты. Мы очень рады и рады радовать.
Стюша Тайм:
Вы участники многих фестивалей. Какой запомнился больше всего?
Иван Пономарев:
«Алые паруса», где были 150 тысяч, поэтому он нам очень запомнился. И в то же время мы были победителями рок-фестиваля «Рок-иммунитет». Это был долгий процесс отбора команд, именно песня «Каханая» так понравилась россиянам. В Питере от нее все пришли в восторг.
Стюша Тайм:
Вы уже дважды лауреаты музыкальной премии «Песня года» в Беларуси. Насколько это было ожидаемо для вас?
Иван Пономарев:
Каждый раз каждый музыкант надеется попасть на премию года, потому что это все-таки оценка его труда за некоторый период времени.
Юрий Голуб:
Для меня это было первое серьезное мероприятие в группе.
Иван Пономарев:
У нас очень большой план и задел работы, поэтому только вперед.
Стюша Тайм:
Спасибо, что вы согласились с нами сегодня пообщаться. Что бы вы могли пожелать зрителям, которые будут нас смотреть?
Юрий Голуб:
Друзья, слушайте хорошую живую музыку, особенно группу Skynet, и будьте счастливы.
Иван Пономарев:
Дорогие друзья, я бы хотел пожелать самого главного – здоровья, счастья, любви. И чтобы над нашей страной было всегда мирное небо. Это самое главное. И встретимся на наших концертах.
Подписывайтесь на нас в Telegram!