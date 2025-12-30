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«Трамп в ярости». Филиппо высказался о реакции Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина

30 декабря 2025 11:54
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«Трамп в ярости». Филиппо высказался о реакции Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина-0

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что реакция лидера США Дональда Трампа на атаку ВС Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина показательна. Об этом пишет РИА Новости.

Он также заявил, что необходимо оценить возможную роль Европы и НАТО в произошедшем, и заметил, что «Трамп в ярости» из-за саботирования его мирного процесса по Украине.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаки 91 БПЛА по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области.

Все летательные аппараты были уничтожены. При этом министр заявил, что Россия не отказывается от переговоров с США, но намерена пересмотреть позицию.

Фото: pixabay

# Международная политика

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