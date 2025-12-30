Протас продлил результативную серию в НХЛ до трёх матчей

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отечественный форвард «Вашингтона» Алексей Протас ассистировал Дилану Строуму в начале третьего периода и записал в свой актив результативный балл. Однако удержать преимущество столичным не удалось: до финальной сирены «Флорида» забросила трижды. Поражение «Кэпиталз» – 3:5. Наш нападающий провел на площадке 17 минут 19 секунд, дважды угрожал неприятельским владениям и закончил встречу с показателем полезности «-2». Алексей продлил результативную серию до трех поединков. В текущем сезоне у форварда 28 очков.

«Калгари» Егора Шаранговича в овертайме одержал домашнюю викторию над «Бостоном» – 2:1. Белорусский нападающий поучаствовал в победе своей дружины. В дополнительное время «Флэймз» реализовали численное преимущество: после мощного броска земляка шайба отскочила от вратаря гостей в конек Коннора Зари, а затем оказалась на пятачке и в воротах. Изначально ассистентом в этом эпизоде был указан Шарангович, однако позднее статистику скорректировали.