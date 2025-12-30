В Беларуси апробировали новую систему мгновенных платежей

Еще проще оплатить покупки без банковской карты и наличных. Такая возможность совсем скоро предоставится белорусам. В стране апробировали новую систему мгновенных платежей. Она работает по средствам QR-кода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, покупателю нужно отсканировать смартфоном QR-код и подтвердить операцию. Проект апробировали в одном из магазинов столицы. Участвуют несколько банков страны. В феврале 2026 года мгновенные платежи будут доступны в большем количестве торговых точек.

Антон Подрез, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Беларуси:

Уже к концу 2026 года все банки Республики Беларусь будут участвовать в этом проекте. На самом деле плюсов в этом платежном сервисе очень много. В том числе это то, что регулируется он Национальным банком. Соответственно, мы будем устанавливать тарифную политику. И она будет гораздо более интересная и привлекательная по отношению к карточным системам. Это работа с платежными системами и информационными системами, которые принадлежат нам. Поэтому это полностью белорусский подконтрольный нам сервис.

Внедрение нового платежного сервиса поспособствует росту доли безналичных операций в Беларуси. Сейчас этот показатель в стране – около 70 %.