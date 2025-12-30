КХЛ представила Индекс силы команд по итогам 15-й недели текущего регулярного чемпионата

Континентальная хоккейная лига представила Индекс силы команд по итогам 15-й недели текущего регулярного чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это рейтинг, который подсчитывается математически на основе статистических данных в сезоне и показывает, какие команды находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии. «Зубры» за минувшую семидневку проведи три дуэли, дважды крупно одолели одноклубников из Москвы – 7:1 и 5:3, но уступили питерскому СКА. Лидерство удерживает «Авангард», тройку лучших дополнил казанский «Ак Барс». Самый большой прогресс выдали «Сочи» и «Нефтехимик».