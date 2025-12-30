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ФСБ РФ: в Адыгее пресекли подготовку теракта против школьников

30 декабря 2025 13:20
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ФСБ РФ: в Адыгее пресекли подготовку теракта против школьников-0

ФСБ РФ пресекла теракт в адыгейской школе. Об этом пишет РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что теракт был направлен против учащихся одной из школ на территории Республики Адыгея.

Исполнителя, гражданина страны Центральной Азии курировали из-за рубежа через Telegram. Задержанный рассказал, что он должен был поджечь елку. В его машине было обнаружено десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, а также холодное оружие и флаг террористического объединения.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершении теракта.

Фото: pixabay

# Международная политика

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