Какие запахи ассоциируются с Новым годом? Мнение парфюмера

Для каждого из нас Новый год – это куда больше, чем смена даты на календаре. Это целая вселенная ощущений. Порой достаточно одного аромата хвои, мандарина, и мы уже в своем далеком детстве. Почему эти простые сигналы имеют такую власть над нашей памятью?

Ирина Бивзюк, психолог:

Дело в том, что запахи и вкусы – это единственные стимулы, которые влияют напрямую на лимбическую систему мозга, там, где хранятся наше внимание и память. Запомнили какие-то ощущения заботы, любви, поддержки, ожидания праздника, ожидания чуда. И на самом деле память фиксирует не события, память фиксирует эмоциональный фон.

Получается, наш мозг хранит не видеозапись прошлого, а его чувственную ауру. И чтобы подарить такие же яркие воспоминания своим детям, важно сосредоточиться не на идеальном меню, а на эмоциях.

Удивительный эффект, когда запах переносит нас сквозь время, иногда даже называют феноменом Пруста. В честь писателя, рассказавшего, как вкус печенья вернул героя в детство. Но у каждого из нас свой личный Пруст.