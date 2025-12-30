Какие запахи ассоциируются с Новым годом? Мнение парфюмера

Для каждого из нас Новый год – это куда больше, чем смена даты на календаре. Это целая вселенная ощущений. Порой достаточно одного аромата хвои, мандарина, и мы уже в своем далеком детстве. Почему эти простые сигналы имеют такую власть над нашей памятью?
Ирина Бивзюк, психолог:
Дело в том, что запахи и вкусы – это единственные стимулы, которые влияют напрямую на лимбическую систему мозга, там, где хранятся наше внимание и память. Запомнили какие-то ощущения заботы, любви, поддержки, ожидания праздника, ожидания чуда. И на самом деле память фиксирует не события, память фиксирует эмоциональный фон.
Получается, наш мозг хранит не видеозапись прошлого, а его чувственную ауру. И чтобы подарить такие же яркие воспоминания своим детям, важно сосредоточиться не на идеальном меню, а на эмоциях.
Удивительный эффект, когда запах переносит нас сквозь время, иногда даже называют феноменом Пруста. В честь писателя, рассказавшего, как вкус печенья вернул героя в детство. Но у каждого из нас свой личный Пруст.
Николай Ярец, парфюмер:
Для меня это запах сосны, ели, потому что в моем детстве у нас была традиция, что мы покупали всегда живую сосну либо ель. Ставили с папой всегда эту ель дома. Конечно же, еще и со сладостями. Это какие-то, знаете, такие шоколадные, вафельные батончики. Запах является вообще якорем всех абсолютно воспоминаний, которые в жизни человека случаются.
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