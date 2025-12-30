Песков: отрицание западными СМИ атаки на резиденцию Путина безумно

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безумными попытки лидера Украины Владимира Зеленского и его поддержкой в западных СМИ опровергнуть атаку на резиденцию президента России. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что доказательств не требуется, поскольку все беспилотники были сбиты силами ПВО, а вопрос касательно обломков, отводится военным.

В ночь на 29 декабря Киев направил 91 дрон к резиденции Владимира Путина в Новгородской области. Все они были уничтожены, жертв нет.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков добавил, что Путин в разговоре с лидером Штатов Дональдом Трампом указал на связь между нападением и переговорами между Соединенными Штатами и Украиной и предупредил о серьезном ответе, отметив возможный пересмотр позиции России в диалоге по урегулированию конфликта.

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