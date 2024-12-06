Новшество для работающих пенсионеров! С 1 января 2025-го они будут получать выплаты в полном объёме

К компетенции профсоюзов сегодня относится более десятка направлений – от контроля за условиями труда до участия в разработке законодательства. Именно профсоюзы в свое время обратили внимание на недостаточную правовую защищенность мам, только вышедших из декрета. Раньше их могли уволить сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком. Теперь закон гарантирует им продление контракта.

Одна из последних новаций коснулась пенсий – с 1 января 2025 года все работающие пенсионеры будут получать выплаты в полном объеме, вне зависимости от индивидуальных коэффициентов.

Владимир Седляр, ведущий инженер управления строительства и надзора предприятия «Гомсельмаш»:

Указ подписан своевременно, актуально. Мы ждали этого, потому что это приличный довесочек к пенсии. В среднем каждый работающий пенсионер получит 10 % к той пенсии, которую он получал до этого. Я работаю уже 10 лет после выхода на пенсию. Скажу одно. Хочется быть полезным для общего дела, для работы и для нашего завода!

До этого ограничения при начислении пенсий имели около 110 тысяч человек по всей стране. Указ стал хорошим стимулом продолжать работать и передавать свой профессиональный опыт молодежи.