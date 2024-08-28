В Слуцком государственном колледже планируют увеличить набор в 2024 году

Вступительная кампания позади, завершился прием документов и в колледжи. Только в Минской области на уровень профессионально-технического образования планируют принять более 3,5 тысячи человек. Сферы и специальности разные – это сельское хозяйство, здравоохранение, образование, спорт и культура. Об итогах вступительной кампании рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Члены приемной комиссии Слуцкого государственного колледжа отмечают, эта кампания выдалась по-настоящему жаркой. По всем специальностям конкурс и спрос.