В Слуцком государственном колледже планируют увеличить набор в 2024 году
Вступительная кампания позади, завершился прием документов и в колледжи. Только в Минской области на уровень профессионально-технического образования планируют принять более 3,5 тысячи человек. Сферы и специальности разные – это сельское хозяйство, здравоохранение, образование, спорт и культура. Об итогах вступительной кампании рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Члены приемной комиссии Слуцкого государственного колледжа отмечают, эта кампания выдалась по-настоящему жаркой. По всем специальностям конкурс и спрос.
Екатерина Володько, ответственный секретарь приемной комиссии Слуцкого государственного колледжа:
Контрольный цифры приема в 2024 году составляют на уровне среднего специального 94 человека, мы этот прием уже завершили. Контрольные цифры выполнены в полном объеме. На уровне профессионально-технического образования было запланировано набрать 234 человека, но сейчас уже по обстановке мы видим, что можем эти цифры увеличить. Нами было подано ходатайство и необходимые документы для увеличения этих цифр. Я думаю, что их одобрят, мы увеличим. Абитуриенты идут, подают документы, естественно, мы пытаемся удовлетворить потребности. Конкурс есть практически на все специальности. Даже с учетом увеличения контрольных цифр, этот конкурс сохранится.
Ольга Радюк, заместитель директора Слуцкого государственного колледжа:
Сегодня ведется подготовка на уровне профессионально-технического образования и среднего специального образования. Шесть специальностей на уровне профессионально-технического и три специальности на уровне среднего специального образования. Мы осуществляем подготовку кадров для молочной отрасли, сферы общественного питания, агропромышленного комплекса. Наши учащиеся работают на различных предприятиях всей республики. Ежегодно мы выпускаем порядка 300 человек, каждому из которых предоставляется первое рабочее место.
Подробности в видео.