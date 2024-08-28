Наталья Кочанова встретилась с постоянным координатором ООН в Беларуси

Голос ООН должен быть очень четким. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова в ходе встречи с постоянным координатором Организации Объединенных Наций в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная повестка стала одной из главных тем встречи. Наталья Кочанова отметила: гибель мирного населения, детей и женщин, не может оставить равнодушным никого. Беларусь обеспокоена вооруженными конфликтами и нарастанием политической напряженности и продолжает придерживаться исключительно мирной политики. Главная задача нашей страны в складывающихся непростых обстоятельствах – сохранение собственной независимости и суверенитета. В этой связи спикеры коснулись также темы Целей устойчивого развития.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси: Фундамент для устойчивого развития, как было отмечено и Натальей Ивановной, и Расулом Алиевичем, – это мирное сосуществование всех государств. Без мирного сосуществования нет устойчивого развития ни по одному из 17 направлений. Поэтому на достижении этой цели, мира, будут основаны усилия при работе в Организации Объединенных Наций.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

На сегодня Беларусь, если взять Цели устойчивого развития, продвигается очень хорошо. Она в первой тройке лидирующих стран в Европе по тем показателям, целям, по которым мы определяем развитие до 2030 года.

Среди Целей устойчивого развития – ликвидация нищеты, голода, обеспечение здоровья, качественного образования и другие. В их достижении наша страна продолжает демонстрировать уверенный рост. В этом году Беларусь поднялась на четыре позиции в рейтинге лидеров по индексу ЦУР.