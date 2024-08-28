В Слуцкий государственный индустриальный колледж зачислено около 200 первокурсников
Вступительная кампания позади, завершился прием документов и в колледжи. Только в Минской области на уровень профессионально-технического образования планируют принять более 3,5 тысячи человек. Сферы и специальности разные – это сельское хозяйство, здравоохранение, образование, спорт и культура. Об итогах вступительной кампании рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Слуцкий индустриальный колледж, готовить профессиональные кадры здесь начали еще в 1952 году. За семь десятков лет здесь было подготовлено более 40 тысяч специалистов. Сейчас многие из них – руководители хозяйств и предприятий.
Наталья Русакевич, заместитель директора Слуцкого государственного индустриального колледжа:
Мы занимаемся подготовкой самых востребованных специальностей. Это, в частности, специальности сельскохозяйственного, технического профиля, специальности по профилю общественного питания, строительный профиль. То есть можно сказать, что сегодня специальности, по каким ведем подготовку – это самые востребованные в нашей республике, области. Учащиеся, поступающие к нам, очень достойно осваивают эти специальности. Затем идут на предприятия, в сельскохозяйственные организации для того, чтобы в дальнейшем потом осуществлять свой профессиональный рост и добиваться успехов.
Высококлассное обучение, обеспеченность первым местом работы и возможность для карьерного роста – за этим идут в колледж. Поэтому во время приемной кампании на специальности всегда конкурс.
Татьяна Головацкая, ответственный секретарь приемной комиссии Слуцкого государственного индустриального колледжа:
Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники, эксплуатация, ремонт и обслуживания автомобилей – здесь мы набираем три группы, то есть общее количество 78 человек. По сварочным работам – здесь у нас идет набор по плану 26 человек, то есть одна группа. Девчата-продавцы и повара 28 человек. Общестроительные работы – мы набираем. Эта группа идет интегрированная, состоит из ребят, которые обучаются на основе общего базового образования и на основе специального образования. То есть здесь, получается, вся группа численностью 16 человек, 3 человека идет на базе специального образования, 13 человек идет на базе общего базового образования. На базе общего среднего образования у нас группа набирается 28 человек.
Поток желающих получить рабочую профессию не снижался вплоть до последнего дня приема. Было принято решение увеличить количество мест. Всего в 2024 году набор составит около 200 человек.
Подробности в видео.