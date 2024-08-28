В Слуцкий государственный индустриальный колледж зачислено около 200 первокурсников

Вступительная кампания позади, завершился прием документов и в колледжи. Только в Минской области на уровень профессионально-технического образования планируют принять более 3,5 тысячи человек. Сферы и специальности разные – это сельское хозяйство, здравоохранение, образование, спорт и культура. Об итогах вступительной кампании рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Слуцкий индустриальный колледж, готовить профессиональные кадры здесь начали еще в 1952 году. За семь десятков лет здесь было подготовлено более 40 тысяч специалистов. Сейчас многие из них – руководители хозяйств и предприятий.

Наталья Русакевич, заместитель директора Слуцкого государственного индустриального колледжа:

Мы занимаемся подготовкой самых востребованных специальностей. Это, в частности, специальности сельскохозяйственного, технического профиля, специальности по профилю общественного питания, строительный профиль. То есть можно сказать, что сегодня специальности, по каким ведем подготовку – это самые востребованные в нашей республике, области. Учащиеся, поступающие к нам, очень достойно осваивают эти специальности. Затем идут на предприятия, в сельскохозяйственные организации для того, чтобы в дальнейшем потом осуществлять свой профессиональный рост и добиваться успехов. Высококлассное обучение, обеспеченность первым местом работы и возможность для карьерного роста – за этим идут в колледж. Поэтому во время приемной кампании на специальности всегда конкурс.