Большое внимание уделят цифровизации – итоги заседания Евразийского межправсовета в Казахстане

«Цифра», внутренний рынок и совместные проекты в транспортной сфере. В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министры стран – участниц объединения обсудили целый ряд совместных проектов. Одной из ключевых стала тема цифровизации.

Так, в 2024 году страны союза продолжат работать над созданием интегрированной информационной системы ЕАЭС. Большое внимание уделят и электронной коммерции. Главная задача, которая стоит перед нашими странами сегодня, – урегулировать нюансы, связанные с таможенным оформлением и налогообложением. Еще один важный вопрос – совмещение систем и снижение издержек по продвижению техники на рынок ЕАЭС. Он связан с электронными паспортами.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Решение этого вопроса в плане бесшовного сопряжения информационных систем наших национальных и интегрированной информационной системы. Есть проблемы, которые связаны с оформлением дополнительных вопросов, связанных с электронными паспортами. Поэтому даны конкретные поручения по урегулированию сложившейся ситуации, чтобы бюрократических проволочек для наших субъектов, которые производят и поставляют технику на рынки стран ЕАЭС, было как можно меньше.