Большое внимание уделят цифровизации – итоги заседания Евразийского межправсовета в Казахстане
«Цифра», внутренний рынок и совместные проекты в транспортной сфере. В Алматы состоялось заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Премьер-министры стран – участниц объединения обсудили целый ряд совместных проектов. Одной из ключевых стала тема цифровизации.
Рассчитываем на запуск в ЕАЭС механизма поддержки производственной кооперации – Головченко.
Так, в 2024 году страны союза продолжат работать над созданием интегрированной информационной системы ЕАЭС. Большое внимание уделят и электронной коммерции. Главная задача, которая стоит перед нашими странами сегодня, – урегулировать нюансы, связанные с таможенным оформлением и налогообложением. Еще один важный вопрос – совмещение систем и снижение издержек по продвижению техники на рынок ЕАЭС. Он связан с электронными паспортами.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Решение этого вопроса в плане бесшовного сопряжения информационных систем наших национальных и интегрированной информационной системы. Есть проблемы, которые связаны с оформлением дополнительных вопросов, связанных с электронными паспортами. Поэтому даны конкретные поручения по урегулированию сложившейся ситуации, чтобы бюрократических проволочек для наших субъектов, которые производят и поставляют технику на рынки стран ЕАЭС, было как можно меньше.
Большое внимание на встрече уделили взаимодействию стран ЕАЭС в транспортно-логистической сфере. Так, по итогам заседания стороны подписали меморандум о развитии железнодорожного транспорта стран – участниц союза. Подписи под документом поставили представители Беларуси, России и Казахстана. Кроме того, была создана рабочая группа по вопросу строительства высокоскоростной магистрали. Планируется увеличить объем поставок белорусских грузов в северо-западном направлении. Однако речь не только про железную дорогу. Актуальным остается и переход к безразрешительной системе автомобильных грузоперевозок, отметил Роман Головченко.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Пока эта работа ведется преимущественно на двусторонней основе. У нас формализованы договоренности с коллегами из Кыргызстана и России. Рассчитываем на подключение к этой инициативе и армянской, и казахстанской сторон. И на большую вовлеченность в данную работу комиссии. Все наши государства по большому счету являются транзитными, и у нас в этом плане общий интерес, который можно реализовать только через сопряжение усилий и проведение скоординированной политики.
Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза пройдет в мае. Принимать гостей будет Беларусь.
Роман Головченко: нельзя строить экономику только на базе иностранных решений.