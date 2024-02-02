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Турчин рассказал о планах придать импульс развитию туризма в Воложине в рамках «Дожинок»

02 февраля 2024 17:31
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Систему жилищно-коммунального хозяйства Воложина модернизируют в ближайшее время. Сам же райцентр вместе с поселками Ивенец и Раков усилят свой туристический потенциал и привлекательность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин рассказал о планах придать импульс развитию туризма в Воложине в рамках «Дожинок»-1

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Мы видим очень важное решение двух застарелых проблем Воложина. Это целый ряд многоквартирных домов сегодня не имеет централизованного горячего водоснабжения. Вторая проблема – старый микрорайон, который сегодня не имеет центральной канализации. Воложин – особенный город. Особенный с точки зрения истории, с точки зрения архитектуры. И нам бы хотелось в рамках проведения этого праздника придать определенный импульс развитию именно туризма в Воложине.

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# Дожинки # общество # Александр Турчин

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