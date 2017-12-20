У пассажиров будет 3 минуты, чтобы перейти с одной линии на другую: в минском метро увеличат стоянку последнего поезда

Новости Беларуси. Последняя электричка не сбежит. Столичный метрополитен меняет график, чтобы минчане успели добраться домой. С 27 декабря увеличится время стоянки последних поездов метро на пересадочном узле «Октябрьская – Купаловская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У пассажиров будет 3 минуты, чтобы перейти с одной линии на другую.