У пассажиров будет 3 минуты, чтобы перейти с одной линии на другую: в минском метро увеличат стоянку последнего поезда
Новости Беларуси. Последняя электричка не сбежит. Столичный метрополитен меняет график, чтобы минчане успели добраться домой. С 27 декабря увеличится время стоянки последних поездов метро на пересадочном узле «Октябрьская – Купаловская», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
У пассажиров будет 3 минуты, чтобы перейти с одной линии на другую.
Такое решение принято по просьбам минчан, которые часто, не успевали воспользоваться последним ночным составом, переходя с линии на линию, и вынуждены были на полпути покинуть станцию метро.