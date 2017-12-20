Алкогольный рынок Беларуси: какие проблемы и как их решать?

Новости Беларуси. Ряд серьезных проблем показал анализ ситуации на алкогольном рынке Беларуси. О состоянии отрасли говорили 20 декабря в Комитете госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Доходы в бюджет от оборота алкоголя в последние годы снижаются, а мощности по производству продукции используются менее чем наполовину.

Напомним, в 2015 году в стране был создан алкогольный холдинг, однако показатели его работы оказались далеки от запланированных. Еще одна проблема – несвоевременный расчет торговых организаций за поставленные напитки. Задолженность растет ежегодно. На данный момент она составляет около 50 миллионов рублей.

Владимир Кухарев, заместитель председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Необходимо, во-первых, сделать программный документ, который будет четко регламентировать развитие отрасли. Также предлагается полностью исключить посреднические структуры в закупках, обеспечить нашу стеклопроизводящую отрасль, также есть возможность по увеличению экспорта нашей алкогольной продукции.